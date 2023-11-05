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Вже другий авіаносець США прибув до Близького Сходу

05 листопада 2023, 09:49
Вже другий авіаносець США прибув до Близького Сходу
Фото: cnn.gr
Перша авіаносна група Сполучних Штатів прибула до регіону 10 жовтня.

Ударна авіаносна група Сполучених штатів на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід.

Про це інформує пресслужба Центрального командування Збройних сил США.

"Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід у рамках посилення регіональної присутності", - йдеться у повідомленні.

Разом з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower до регіону прибули флагманський ракетний крейсер USS Philippine Sea, есмінці USS Mason і USS Gravely та 3 авіаносне крило з дев'ятьма ескадрильями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіаносець Сполучених Штатів "Джеральд Р.Форд" прибув до східного Середземномор'я.

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