Вже другий авіаносець США прибув до Близького Сходу
Ударна авіаносна група Сполучених штатів на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід.
Про це інформує пресслужба Центрального командування Збройних сил США.
"Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід у рамках посилення регіональної присутності", - йдеться у повідомленні.
Разом з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower до регіону прибули флагманський ракетний крейсер USS Philippine Sea, есмінці USS Mason і USS Gravely та 3 авіаносне крило з дев'ятьма ескадрильями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіаносець Сполучених Штатів "Джеральд Р.Форд" прибув до східного Середземномор'я.