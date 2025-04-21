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Вже завтра у Лондоні Україна, Британія, Франція і США проведуть переговори

21 квітня 2025, 21:03
Вже завтра у Лондоні Україна, Британія, Франція і США проведуть переговори
Говоритимуть про безумовне припинення вогню і сталий мир.

В середу, 22 квітрня, у Лондоні представники України, Британії, Франції та США проведуть перемовини про безумовне припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального і тривалого миру.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав в Тelegram-каналі. 

"Щойно говорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Хороша й детальна розмова. Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", - йдеться у дописі. 

Зеленський подякував всім партнерам, які допомагають, і зазанчив, що безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії росії є причиною затягування війни.

Також він додав, що обговорив із Кіром Стармером спільну роботу в європейських безпекових форматах.

Крім того, раніше Трамп заявив, що є велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня.

 

війна в Україніперемовини

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