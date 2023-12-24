Дві величезні кінокомпанії Warner Bros. і Paramount почали переговори про злиття.

Ринкова капіталізація Warner Bros.$29 млрд, Paramount оцінюється приблизно в 10 мільярдів доларів.

Про це пише американський тижневик Variety.

Минулого тижня глава Warner Bros. Девід Заслав і глава Paramount Боб Бакіш зустрілися, щоб обговорити можливу угоду.

Девіж Заслав також зустрічався з Редстоун - главою National Amusements Inc., що володіє контрольним пакетом Paramount Global.

Якщо компанії об'єднаються Warner Bros. зможе використовувати свою міжнародну мережу для просування франшиз Paramount, а дитячі фільми і мультсеріали Paramount можуть стати важливим активом для стрімінгового бізнесу Warner Bros.

Дві фірми відмовились від офіційних коментарів з приводу переговорів про злиття.

Джерела повідомляються, що обговорення угоди знаходиться лише на початковому рівні.