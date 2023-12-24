Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Warner Bros. і Paramount почали переговори про злиття

24 грудня 2023, 11:23
Warner Bros. і Paramount почали переговори про злиття
Warner Bros. Фото: projectcasting.com
Дві величезні кінокомпанії Warner Bros. і Paramount почали переговори про злиття.

Ринкова капіталізація Warner Bros.$29 млрд, Paramount оцінюється приблизно в 10 мільярдів доларів.

Про це пише американський тижневик Variety.

Минулого тижня глава Warner Bros. Девід Заслав і глава Paramount Боб Бакіш зустрілися, щоб обговорити можливу угоду.

Девіж Заслав також зустрічався з Редстоун - главою National Amusements Inc., що володіє контрольним пакетом Paramount Global.

Якщо компанії об'єднаються Warner Bros. зможе використовувати свою міжнародну мережу для просування франшиз Paramount, а дитячі фільми і мультсеріали Paramount можуть стати важливим активом для стрімінгового бізнесу Warner Bros.

Дві фірми відмовились від офіційних коментарів з приводу переговорів про злиття. 

Джерела повідомляються, що обговорення угоди знаходиться лише на початковому рівні.

 

Останні матеріали

Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню... Особливості повітряного бою і можливості F-16. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 23:39
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Бізнес & Фінанси
Китайські трейдери та марокканські порти. Як росія обходить санкції на технології – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 16:50
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Політика
Широкий ракурс: Вашингтон втратив орієнтир. Туман Саллівана над Білим домом – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 12:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється