Washington Post опублікував уривки з анонімної книжки про адміністрацію Трампа

"Ця книга про всіх нас, бо ми хочемо, щоб президент був показником нашої держави. Деякі назвуть мене боягузом, але це не зачепить мої почуття. Я також не готовий додати своє ім'я до критиків президента Трампа", - написав автор

Видання Washington Post опублікувало уривки з книжки «Попередження» про особливості роботи Білого дому за президентства Дональда Трампа від анонімного автора.

Як зазначає видання, автор книжки описаний лише як "високопоставлений чиновник в адміністрації Трампа", повідомляє "Громадське".

Анонімний автор описує поведінку Дональда Трампа, як у "12-річного хлопчика, який потрапив у диспетчерський пункт аеропорту й хаотично натискає на кнопки для керування державою, не звертаючи уваги на те, що літаки з'їжджають зі злітної смуги й рейси несподівано повертають в аеропорт".

Анонімний чиновник вважає, що Дональд Трамп "важко сприймає інформацію" і часто "плутається в словах". При цьому автор підкреслив, що не готовий діагностувати психічний стан президента.

Трамп також начебто боїться змови проти себе. За словами анонімного чиновника, одного разу президент вимагав від юристів Білого дому підготувати законопроєкт, який скоротив би кількість федеральних суддів у США