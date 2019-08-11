Washington Post опублікував уривки з анонімної книжки про адміністрацію Трампа
Як зазначає видання, автор книжки описаний лише як "високопоставлений чиновник в адміністрації Трампа", повідомляє "Громадське".
Анонімний автор описує поведінку Дональда Трампа, як у "12-річного хлопчика, який потрапив у диспетчерський пункт аеропорту й хаотично натискає на кнопки для керування державою, не звертаючи уваги на те, що літаки з'їжджають зі злітної смуги й рейси несподівано повертають в аеропорт".
Анонімний чиновник вважає, що Дональд Трамп "важко сприймає інформацію" і часто "плутається в словах". При цьому автор підкреслив, що не готовий діагностувати психічний стан президента.
Трамп також начебто боїться змови проти себе. За словами анонімного чиновника, одного разу президент вимагав від юристів Білого дому підготувати законопроєкт, який скоротив би кількість федеральних суддів у США
У книзі згадується про те, що Трамп дозволяє собі расистські та сексистські зауваження. За словами автора, американський президент міг жартувати з приводу макіяжу чи ваги жінки, використовував слова "солоденька" та працівниць адміністрації.
Зазначається, що в книжці не описані деталі конкретних подій, що згадуються, щоб убезпечити особу автора.
У передмові до книги анонім пояснює, чому він вирішив не розкривати своє ім'я, попри те, що деякі можуть назвати його боягузом.
"Ця книга про всіх нас, бо ми хочемо, щоб президент був показником нашої держави. Деякі назвуть мене боягузом, але це не зачепить мої почуття. Я також не готовий додати своє ім'я до критиків президента Трампа", - написав автор.
Офіційна представниця Білого дому Стефані Грішем справді назвала автора боягузом, а книжку - "вигадою художньої літератури"
Нагадаємо, що книга про особливості роботи Білого дому за президентства Дональда Трампа вийде 19 листопада під назвою "Попередження" (A Warning). Її автор - анонімний.
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