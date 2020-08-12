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Wizz Air поновлює низку рейсів з України

Угорський лоукостер Wizz Air поновлює низку авіарейсів з України
У грудні 2020 року Wizz Air відновлює перельоти з Києва до Копенгагена, Пардубіце, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави та ще низки міст.
Wizz Air поновлює низку рейсів з України Фото: cheap-trip.eu

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Wizz Air оголошує про відновлення низки рейсів з та до українських міст. Відтак, пасажири мають нагоду забронювати квитки на довгоочікувані рейси з Києва, Львова та Харкова до міст у Польщі, Німеччині, Австрії, Данії, Естонії, Угорщині, Італії, Португалії, Словаччини та Литви", – йдеться у повідомленні.

У грудні 2020 року Wizz Air відновлює перельоти з Києва до Копенгагена, Пардубіце, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави, Катовіце; зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса, а також з Харкова до Кракова, Дортмунда, Відня, Гданська та Вроцлава.

"Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку "зеленої" зони. У такому разі виконання цих перельотів буде відкладено відповідно", – зауважили в компанії.

Якщо авіакомпанія буде змушена скасувати рейс, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120–відсоткову компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ–кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу.

Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування – Wizz Air зобов'язується надати його впродовж 30 днів з моменту отримання запиту на компенсацію тим самим методом, яким було здійснено оплату.

Пасажири, які забронювали квитки через турфірми, мають звернутися до них із запитом про відшкодування.

Важливо, що транспорт закривати не планується навіть при суворіших карантинних обмеженнях

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08 12 2020 17:39
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