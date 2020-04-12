Транспорт закривати не планується навіть при суворіших карантинних обмеженнях
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що зупиняти роботу громадського транспорту в містах, а також діяльність авіакомпаній і залізниці не планується навіть при суворіших карантинних обмеженнях, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Транспорт працюватиме, і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при суворішому карантинному обмеженні. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю.
Прем'єр зазначив, що якщо буде погіршення ситуації, то питання локдауну може бути порушено в січні.
Крім того, Шмигаль додав, що конкретні карантинні заходи, які планується вводити в Україні, будуть озвучені в середу на засіданні уряду.
Нагадаємо, що 2 грудня Уряд припинив дію "карантину вихідного дня" та напрацьовує план можливого локдауну
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