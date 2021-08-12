Wizz Air скасував низку зимових напрямків з України через низький попит

"Деякі рейси в/з України скасовані у зв'язку з попитом, потужності компанії будуть направлені на інші маршрути мережі", - пояснили у Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air скасував 20 напряків із України у зимовому розкладі через низький попит на них.

Про це повідомили в компанії, передає Економічна правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деякі рейси в/з України скасовані у зв'язку з попитом, потужності компанії будуть направлені на інші маршрути мережі", - пояснили у Wizz Air.

У компанії додали, що пасажири, бронювання яких зазнало змін, отримають повідомлення з варіантами про повне відшкодування вартості квитків або отримання 120% компенсації від початкового тарифу, зарахованого як WIZZ кредиту.

Із Києва з середини січня до березня Wizz Air припинить виконання рейсів в Салоніки (з 10 січня до 9 березня), Венеції (з 9 січня до 11 березня), Неаполя (з 11 січня до 27 березня), Нюрнберга (з 9 січня до 11) березня) та Катовіце (з 10 січня до 10 березня).

Зі Львова скасували рейси в Мілан (з 14 січня до 5 березня), Неаполь (з 10 січня до 5 березня), Рим (з 10 січня до 8 березня), Вільнюс (з 10 січня до 8 березня), Меммінген (з 10 січня) до 26 лютого), Братиславу (з 11 січня до 27 березня) та Будапешт (з 17 січня до 12 березня).

Із Харкова - Рим (з 13 січня до 12 березня), Відень (з 10 січня до 8 березня), Дортмунд (з 4 січня до 24 лютого). З Одеси - Абу-Дабі (з 10 січня до 9 лютого) та Будапешт (з 9 січня до 26 березня).

Із Запоріжжя - Вроцлав (з 14 січня до 27 березня), Катовіце (з 15 січня до 6 березня) та Будапешт (з 11 січня до 27 березня).

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