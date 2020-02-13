ВІДПОЧИНОК НОВИНИУгорський лоукостер Wizz Air на 2,5 місяці зупинить рейси до Одеси через ремонтні роботи в аеропорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Wizz Air тимчасово не літатиме з Одеси через ремонт аеропорту
Пасажири з квитками на скасовані рейси зможуть перебронювати їх на інші маршрути
Фото: Petru Dimoff / planespotters.net
Про це передає Avianews, повідомляє "Громадське".
Компанія не буде літати в Одеський аеропорт з 26 березня по 5 червня.
Пасажири з квитками на скасовані рейси зможуть перебронювати їх на інші маршрути. Також компанія пропонує повністю повернути кошти чи зарахувати 120% вартості квитка як кредит на WIZZ-рахунок.
На цей період Wizz Air не буде літати з Одеси у Вроцлав, Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце та Братиславу. Лоукостер запустив ці авіарейси в листопаді 2019 року.
Нагадаємо, що Wizz Air ввела автоматичну реєстрацію на рейс
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