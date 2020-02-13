Wizz Air тимчасово не літатиме з Одеси через ремонт аеропорту

Пасажири з квитками на скасовані рейси зможуть перебронювати їх на інші маршрути

Угорський лоукостер Wizz Air на 2,5 місяці зупинить рейси до Одеси через ремонтні роботи в аеропорту.

Про це передає Avianews, повідомляє "Громадське".

Компанія не буде літати в Одеський аеропорт з 26 березня по 5 червня.

Пасажири з квитками на скасовані рейси зможуть перебронювати їх на інші маршрути. Також компанія пропонує повністю повернути кошти чи зарахувати 120% вартості квитка як кредит на WIZZ-рахунок.

На цей період Wizz Air не буде літати з Одеси у Вроцлав, Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце та Братиславу. Лоукостер запустив ці авіарейси в листопаді 2019 року.