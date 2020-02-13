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Wizz Air тимчасово не літатиме з Одеси через ремонт аеропорту

Пасажири з квитками на скасовані рейси зможуть перебронювати їх на інші маршрути
Угорський лоукостер Wizz Air на 2,5 місяці зупинить рейси до Одеси через ремонтні роботи в аеропорту.
Wizz Air тимчасово не літатиме з Одеси через ремонт аеропорту Фото: Petru Dimoff / planespotters.net

Про це передає Avianews, повідомляє "Громадське".

Компанія не буде літати в Одеський аеропорт з 26 березня по 5 червня.

Пасажири з квитками на скасовані рейси зможуть перебронювати їх на інші маршрути. Також компанія пропонує повністю повернути кошти чи зарахувати 120% вартості квитка як кредит на WIZZ-рахунок.

На цей період Wizz Air не буде літати з Одеси у Вроцлав, Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце та Братиславу. Лоукостер запустив ці авіарейси в листопаді 2019 року.

Нагадаємо, що Wizz Air ввела автоматичну реєстрацію на рейс
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13 02 2020 17:17
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