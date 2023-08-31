Work.ua розірвав співпрацю з 200 компаніями, які мали зв'язки з рф

Сервіс пошуку роботи Work.ua включила до свого списку санкцій ще 200 компаній, які досі працюють росію.

Про це Work.ua написав на сайті.

В список серед найвідоміших брендів потрапили: Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L'Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin's, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun, Egger.

В компанії запевнили, що вони будуть і надалі перевіряти та блокувати компанії, які продовжують працювати в росії.

І вони закликають працівників підприємств написати заяви про звільнення і знайти роботу в компаніях, які справді підтримують Україну.