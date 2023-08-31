Work.ua розірвав співпрацю з 200 компаніями, які мали зв'язки з рф
Про це Work.ua написав на сайті.
В список серед найвідоміших брендів потрапили: Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L'Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin's, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun, Egger.
В компанії запевнили, що вони будуть і надалі перевіряти та блокувати компанії, які продовжують працювати в росії.
І вони закликають працівників підприємств написати заяви про звільнення і знайти роботу в компаніях, які справді підтримують Україну.Україна давно почала вносити до переліку міжнародних спонсорів війни компанії, які залишились працювати в росії.