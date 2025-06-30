WP: Іран розраховував на масштабніші руйнування від удару США

У Вашингтоні через це ставлять під сумнів здатність Тегерану об'єктивно оцінити масштаби завданих збитків.

Перехоплення розмов іранських високопосадовців, які отримали США, свідчать про те, що у Тегерані применшують силу американського удару по ядерних об'єктах країни, мовляв, там очікували, що він буде більш руйнівним.

Про це повідомляє The Washington Post.

Співрозмовники медіа, які знайомі з відповідними документами, зазначають, що під час розмови іранці якраз розмірковували про те, чому атаки не були такими масштабними.

В адміністрації Дональда Трампа не стали заперечувати, що перехопили ці повідомлення, зазначає WP. Втім, там не погодилися з висновками Ірану і поставили під сумнів здатність Тегерану об'єктивно оцінити масштаби завданих збитків.

"Іранці помиляються, бо ми знищили їхній завод з перероблення металу. Ми знаємо, що нашу зброю було доставлено саме туди, куди ми хотіли, і вона мала саме той ефект, якого ми хотіли", — розповів чиновник з адміністрації Трампа.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі припустив, що Іран зможе повернутися до виробництва збагаченого урану, попри пошкодження ядерних об’єктів ударами США.