WSJ: путін маніпулює Трампом і уникає перемовин щодо завершення війни

З часу інавгурації Трампа путін випустив по Україні 346 ракет і понад 13 тисяч ударних дронів.

російський диктатор владімір путін продовжує водити за ніс президента США Дональда Трампа, і свідченням цього є ганебне ігнорування російським лідером переговорів у Стамбулі 15 травня.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання нагадало, що президент США намагався виправдати відсутність російського правителя на перемовинах тим, що, мовляв, навіщо путіну туди їхати, якщо Трампа там не буде. Згодом він сказав, що "нічого не станеться, поки ми з путіним не зберемося".

Водночас, наголошує WSJ, путін сам ініціював ці переговори, а Трамп вимагав українського президента Володимира Зеленського погодитися на них.

Насправді ж, зазначається, нічого не зміниться, поки путін не побачить для себе стимулу з’явитися на переговори. Його відмова приїхати - черговий доказ того, що він не налаштований серйозно завершити війну. путін розраховує, що Трамп відмовиться від підтримки України й таким чином полегшить росії захоплення нових територій.

У матеріалі йдеться, що, за підрахунками Інституту вивчення війни, з часу інавгурації Трампа путін випустив по Україні 346 ракет і понад 13 тисяч ударних дронів. І хоч очільник Білого дому через соцмережу закликав диктатора зупинитися з ударами, путін його не послухав і продовжив атаки.

російський правитель ще й тому не зацікавлений у мирі, що розраховує на завоювання нових українських територій, адже знає, що "Україна протягом кількох тижнів вичерпає запаси американських боєприпасів".

Водночас що довше путін говорить про мир, продовжуючи бойові дії, то "гірше виглядає сам Трамп", який "не хоче, щоб світ сприймав його як того, хто випрошує в кремля".

WSJ пише, що найкращим шляхом до миру могло б бути посилення тиску на москву, зокрема вторинні санкції США проти країн, які купують російську нафту. Колишній головний економіст Мінфіну США Ерік Ван Ностранд підрахував, що вилучення чверті російського нафтового експорту з ринку зменшило б прибутки кремля від нафти на 20%.

На думку видання, Трамп також міг би публічно підтримати збільшення військової допомоги Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що він не очікує прориву у переговорному процесі щодо війни рф проти України до того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та правитель рф владімір путін зустрінуться "обличчям до обличчя". При цьому він зауважив, що в пʼятницю, 16 травня, планує зустрітися з українською делегацією, яка поїхала на переговори, та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.