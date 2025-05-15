Рубіо анонсував на завтра переговори з Україною і рф за посередництва Туреччини й США

Утім високих очікувань від зустрічі він не має.

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував на завтра зустріч із українською делегацією та міністром закордонних справ Туреччини в Стамбулі. Окремо відбудуться перемовини між американськими посадовцями і російською делегацією нижчого рівня.

Про це пише The Guardian.

Рубіо не має високих очікувань від завтрашньої зустрічі. Він висловив сподівання, що Україна і росія завтра поговорять за посередництва турецької сторони та деяких американських делегатів.

"Я сподіваюся, що ці розмови відбудуться між Україною і росією, з турецькими партнерами у кімнаті, разом із кимось з нашої команди або членами нашої команди відповідного рівня", – сказав він.