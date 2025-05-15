Рубіо анонсував на завтра переговори з Україною і рф за посередництва Туреччини й США
15 травня 2025, 21:07
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Утім високих очікувань від зустрічі він не має.
Держсекретар США Марко Рубіо анонсував на завтра зустріч із українською делегацією та міністром закордонних справ Туреччини в Стамбулі. Окремо відбудуться перемовини між американськими посадовцями і російською делегацією нижчого рівня.
Про це пише The Guardian.
Рубіо не має високих очікувань від завтрашньої зустрічі. Він висловив сподівання, що Україна і росія завтра поговорять за посередництва турецької сторони та деяких американських делегатів.
"Я сподіваюся, що ці розмови відбудуться між Україною і росією, з турецькими партнерами у кімнаті, разом із кимось з нашої команди або членами нашої команди відповідного рівня", – сказав він.
Американський держсекретар вважає, що участь у перемовинах має брати путін, а також президент Дональд Трамп.
"Я думаю, що цілком очевидно, що єдиний спосіб досягти прориву тут — це переговори між президентом Трампом і президентом путіним", – сказав він.