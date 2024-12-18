WSJ:кремль намагається приховати поразку в Сирії через атаки по Україні

Падіння режиму Асада є нагадуванням про нестабільність диктатури, в тому числі й диктатури владіміра путіна.

У той час, як росія виводить війська і техніку з Сирії, її ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України 13 грудня свідчить про те, що кремль сповнений рішучості продемонструвати свою військову міць після принизливої поразки в Сирії.

Крах уряду Асада, який москва підтримувала у військовому плані майже десять років, і можлива втрата ключової військово-морської бази росії в Тартусі, а також авіабази в Латакії, стали нищівним ударом по іміджу росії як ключового гравця на світовій арені. Заворушення в Сирії також загрожують становищу владіміра путіна вдома.

Про це пише WSJ.

Джерело, близьке до кремля зазначає, що путін вимагав пояснень, чому російські спецслужби не змогли виявити зростаючу загрозу режиму Асада, поки не стало занадто пізно. Але відповідальність лежить на російському лідері.

У той час як представники вищої еліти путіна не наважуються критикувати російську стратегію в Сирії, експерти з питань зовнішньої політики, близькі до Кремля, відкрито обговорюють негативні наслідки.

"Зараз на Заході тріумфуючі голоси говорять про те, що Іран і росія програли, і навіть про те, що ця "історична поразка" повинна стати додатковим стимулом для збільшення підтримки України. Було б добре, якби такі заяви лунали просто в рамках пропагандистської війни, але деякі західні еліти їм вірять", — зазначив Петро Акопов, експерт державного інформаційного агентства росії "РИА Новости".

Ще однією проблемою для путіна є те, що він надав Асаду — міжнародному військовому злочинцю, жорстокість якого привертає увагу всього світу — політичний притулок у росії.