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ПОЛІТИКА

путін знижує поріг ядерної ескалації: страх чи відчай? – WSJ

06 грудня 2024, 13:17
путін знижує поріг ядерної ескалації: страх чи відчай? – WSJ
Фото: REUTERS
російський диктатор хоче налякати Захід, але у нього є проблеми, які ескалація в Україні не вирішить.

Нещодавно путін затвердив нову доктрину, яка знижує поріг застосування росією ядерної зброї. Кремль явно прагне викликати страх ядерної ескалації в Україні та країнах НАТО. російський політичний оглядач Аббас Галлямов зазначив, що "в останні тижні кількість згадок про ядерну зброю з боку влади різко зросла".

Про це пише WSJ.

Ключове питання полягає в тому, чи виконає путін свої погрози. Згідно зі статтями 20 і 22 ядерної доктрини росії, рішення про застосування ядерної зброї належить виключно російському президенту, який не обмежений жодними правилами чи процедурами. Але російський політичний аналітик Максим Кац нещодавно зауважив, що таке рішення малоймовірне.

"За всі чверть століття свого перебування при владі, путін чітко продемонстрував, що не збирається ризикувати своїм життям", — додав Кац.

За всіма ознаками, путін надзвичайно боїться смерті. COVID-19 змусив його усамітнитися в параноїдальній ізоляції у своїй резиденції за межами москви. Згідно з повідомленнями, для забезпечення безпеки в разі ядерної атаки путін має кілька розкішних підземних бункерів, у тому числі принаймні один в Уральських горах і ще один під його палацом у Геленджику на Чорному морі, зазначає Найт.

На думку російського військового експерта Яна Матвєєва, путін погрожує ядерною зброєю, тому що він у відчаї. Адже російська армія просувається повільно. Українські війська не були витіснені з Курської області росії після чотирьох місяців, що призвело до величезних втрат російських солдатів і техніки.

Матвєєв стверджує, що путін не розуміє, як реагувати, оскільки не хоче застосовувати ядерну зброю та не бажає починати війну з НАТО, як обіцяв після ударів України по території росії. Тому він змушений вдаватися до демонстративних дій, таких як показ того, що у нього є балістичні ракети.

війнаВладімір Путінядерні загрози

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