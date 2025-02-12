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Я готовий до зустрічі з Трампом у Вашингтоні – Зеленський

12 лютого 2025, 13:47
Я готовий до зустрічі з Трампом у Вашингтоні – Зеленський
President.gov.ua
Уряд України чекає дуже насичений тиждень і місяць.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у США, коли команди погодять дати та порядок денний візиту.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британській газеті The Guardian

"Що стосується президента Трампа – він казав, що чекає мене у Вашингтоні. А ми дуже чекаємо, що наші команди узгодять дати і план зустрічей в США. Тобто, як тільки це буде погоджено, ми готові – я готовий – до зустрічі", - заявив глава держави. 

За його словами, представників української влади чекає "дуже насичений тиждень і місяць", бо заплановано дуже багато зустрічей і "активізувалася ще сильніше робота з американською стороною".

"У нас будуть зустрічі з командою президента Трампа. Я думаю, я зустрінусь найближчими днями в Мюнхені з віцепрезидентом Венсом і з усією командою. Також у мене планується низка зустрічей – там два десятки важливих сенаторів і конгресменів – це будуть окремі, різні зустрічі. І також багато зустрічей з європейськими лідерами. Ми розраховуємо, що моя команда буде мати можливість контактів і з Келлогом, і з іншими представниками команди Трампа", – додав Зеленський.

Він додав, що "до і після Мюнхена... до нас в Україну приїдуть представники Білого дому". 

 
СШАВолодимир Зеленськийвійна в Україні

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