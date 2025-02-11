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ПОЛІТИКА

Зеленський розкрив план обміну територіями та підкреслив важливість США для України

11 лютого 2025, 18:27
Зеленський розкрив план обміну територіями та підкреслив важливість США для України
джерело president.gov.ua
Зеленський додав, що "всі наші території важливі, тут немає пріоритету".ʼ

Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian висловив свої плани щодо мирних переговорів з росією, якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну та росію за стіл переговорів.

Президент України зазначив, що в разі укладення мирної угоди, Київ готовий запропонувати росії обмін територіями, відмовившись від земель у Курській області росії. Однак він не зміг конкретно визначити, яку частину окупованої території Україна може отримати натомість.

Зеленський також попередив, що якщо США припинять підтримку України, Європа не зможе самостійно замінити цю допомогу. "Гарантії безпеки без Америки не є справжніми гарантіями безпеки", — заявив він, підкресливши, що американська військова допомога, зокрема системи ППО Patriot, є незамінною для захисту України від різних видів ракет.

Щодо ідеї розміщення миротворців в Україні, Зеленський був відвертий, заявивши, що не вірить у ефективність миротворчих сил ООН або подібних місій в історії. Однак він додав, що підтримує ідею миротворчого контингенту, якщо це стане частиною гарантій безпеки для України, що неможливо без участі США.

Раніше Bloomberg писало, що Україна продовжує утримувати основний козир для можливих переговорів з росією. Мова йде саме про захоплені території в Курській області росії. росіяни не змогли відбити вторгнення України навіть через шість місяців після його початку.

Володимир ЗеленськийКурськпереговоривійнаСША

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