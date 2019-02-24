"Я такого не бачив за весь час війни", - волонтер про обстріл Золотого

Унаслідок обстрілу постраждали два будинки, у кожному з них мешкають люди

Бойовики обстріляли населений пункт Золоте на Луганщині, випустивши близько 27 снарядів крупного калібру.

За його словами, обстріл відбувся вранці, близько 5:30 - 6:00 години, повідомив Юрій Печений, місцевий волонтер та активіст, інформує "Громадське".

"Наскільки я володію інформацією... з вигляду обстрілу, я таких не бачив за весь час війни, незрозуміло чим обстрілювали, не схоже на 122-й (калібр, - ред.), по глибині не схоже. Схоже на 152-й, незрозуміло, може щось випробовували... Впало близько 27 розривів, тих, що не розірвались - скільки не знаю ...", - розповів активіст.

Він додав, що унаслідок обстрілу постраждали два будинки, у кожному з них мешкають люди. Під час обстрілу мешканці перебували у будинку.

Печений розповів, що в одному з постраждалих будинків мешкає жінка, яка має інвалідність: вона не може пересуватись.

За словами активіста, після обстрілу на місце події прибула прокуратура, поліція та сапери.

Нагадаємо, що у неділю внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, двоє отримали поранення.