Трамп: "Я займаю жорстку позицію щодо росії"

За його словами, путін сам про це заявляв.

Президент США Дональд Трамп заявив, що займає жорстку позицію щодо російської Федерації.

Про це Трамп повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Я займаю жорстку позицію. Лише згадайте, що я був тим, хто зупинив російський газопровід Північний потік-2. Та я був тим, хто запровадив санкції проти росії. Також я був тим, хто надав Javelin проти рф. Я займаю дуже жорстку позицію", - заявив президент США.

Також він зауважив, що "добре ладить" з лідером росії Володимиром путіним.

"путін би першим сказав, що "ніхто не займає настільки жорстку позицію, ніж Трамп", - заявив він.

Глава Білого дому додав, що всі довкола знають, що "ніхто не займає жорсткішу позицію щодо росії, аніж він".

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