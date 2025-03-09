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Трамп: "Я займаю жорстку позицію щодо росії"

09 березня 2025, 20:20
Трамп:
Фото: twitter.com/robertarampton
За його словами, путін сам про це заявляв.

Президент США Дональд Трамп заявив, що займає жорстку позицію щодо російської Федерації.

Про це Трамп повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Я займаю жорстку позицію. Лише згадайте, що я був тим, хто зупинив російський газопровід Північний потік-2. Та я був тим, хто запровадив санкції проти росії. Також я був тим, хто надав Javelin проти рф. Я займаю дуже жорстку позицію", - заявив президент США.

Також він зауважив, що "добре ладить" з лідером росії Володимиром путіним.

"путін би першим сказав, що "ніхто не займає настільки жорстку позицію, ніж Трамп", - заявив він.

Глава Білого дому додав, що всі довкола знають, що "ніхто не займає жорсткішу позицію щодо росії, аніж він".

Ми також писали, що Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини.

 

РосіяДональд Трампвійна в Україні

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