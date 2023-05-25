Ядерна російська зброя вже їде до білорусі – лукашенко
Про це повідомляє Європейська правда.
білоруський диктатор сказав про це в кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в москві.
Він прокоментував підписану міністрами оборони двох країн угоду про розміщення російської ядерної зброї на території білорусі.
"Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому почалось переміщення ядерних боєприпасів", – сказав лукашенко.
На питання, чи вже перебуває ядерна зброя в білорусі, той відповів: "Можливо. Я приїду – подивлюсь".Нагадаємо, що зранку рф і білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі.