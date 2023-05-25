Сьогодні самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко заявив, що в межах двосторонніх домовленостей ядерна зброя рф вже почала переміщення до білорусі.

Про це повідомляє Європейська правда.

білоруський диктатор сказав про це в кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму в москві.

Він прокоментував підписану міністрами оборони двох країн угоду про розміщення російської ядерної зброї на території білорусі.

"Уже ухвалене рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам треба було підготувати місця зберігання і таке інше. Ми все це зробили, тому почалось переміщення ядерних боєприпасів", – сказав лукашенко.

На питання, чи вже перебуває ядерна зброя в білорусі, той відповів: "Можливо. Я приїду – подивлюсь".