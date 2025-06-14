Ядерні переговори з Вашингтоном безглузді після ударів Ізраїлю – Іран

В неділю США та Іран планували відновити переговори в Омані.

У Тегерані заявили, що подальші ядерні переговори зі США наразі "безглузді" на тлі ударів Ізраїля по Ірану.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї, передає Bloomberg.

Вже в цю неділю, 15 червня, США та Іран планували відновити переговори в Омані.

Попри те, що коментарі речинка поставили під сумнів можливість їх продовження, він не став говорити про їхнє скасування.

"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав Багаеї.

Вчора Ізраїль атакував об’єкти Ірану, які дотичні до ядерної програми. Єрусалим це пояснивши прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

А вчора пізно ввечері Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю, атакувавши штаб-квартиру ЗС.