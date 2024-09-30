Ядерні погрози путіна не повинні зупинити підтримку України з боку НАТО – Столтенберг

Він також додав, що НАТО не виявило жодних змін у ядерній політиці росії, "які б вимагали якихось змін з нашого боку".

Члени НАТО не повинні відмовлятися від надання більшої військової допомоги Україні через "безрозсудну російську ядерну риторику" владіміра путіна.

Про це заявив в інтерв'ю агентству Reuters Єнс Столтенберг, який залишає посаду глави НАТО.

Столтенберг відреагував на заяву путіна минулого тижня про те, що росія може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано удару звичайними ракетами, і що москва вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, спільною атакою.

"Те, що ми бачили, — це шаблон безрозсудної російської ядерної риторики й повідомлень. Щоразу, коли ми посилювали нашу підтримку новими видами озброєнь — бойовими танками, далекобійними системами або F-16 — росіяни намагалися нам перешкодити. Вони не досягли успіху, і цей останній приклад не повинен завадити союзникам по НАТО підтримувати Україну", — сказав Столтенберг.

Столтенберг вважає, що найбільшим ризиком для НАТО буде перемога путіна в Україні. Він також заявив, що будь-яке закінчення війни шляхом переговорів повинно включати гарантії безпеки для України з боку західних держав, насамперед США.

Нагадаємо, Європейський Союз розкритикував нові погрози російського диктатора путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на масовані повітряні атаки на рф.