Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ядерні погрози рф покликані сповільнити військову підтримку України — ISW

03 березня 2023, 10:16
Ядерні погрози рф покликані сповільнити військову підтримку України — ISW
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
росія намагається використати страх Заходу перед ядерною ескалацією для зниження темпів військової підтримки України.

росія використовує призупинення своєї участі у договорі про ядерні озброєння та страх Заходу перед ядерною ескалацією для сповільнення військової підтримки України, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Про це заявив Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

В інституті нагадали, що 2 березня на саміті G20 в Нью-Делі державний секретар США Ентоні Блінкен коротко поговорив з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим про призупинення рф договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Держсекретар повідомив, що він закликав Лаврова скасувати призупинення росією 28 лютого цього договору.

Блінкен висловив готовність США співпрацювати з росією у сфері контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від статусу війни в Україні та відносин між США і росією.

Держсекретар США також закликав рф припинити війну в Україні, сісти за стіл переговорів та звільнити затриманого американця Пола Вілана.

Аналітики ISW вважають, що російські офіційні особи навряд чи продовжуватимуть змістовні дискусії щодо відновлення дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

"Дуже ймовірно, що Кремль використовує страх перед ядерною ескалацією і призупиненням участі рф у договорі в надії стримати підтримку України з боку Заходу та сповільнити обіцяну західну військову допомогу. Як і раніше, вкрай малоймовірно, що Кремль застосує ядерну зброю, але регулярно виступає з мало правдоподібними погрозами ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Байден продовжив дію санкцій проти росії.


війнарф тероризмЯдерна безпека

Останні матеріали

В грандіозній танковій битві росія була розгромлена.
В грандіозній танковій битві росія була розгромлена. "Вони зробили дурню, що прийшли в Україну" – New York Times
Переклад iPress – 03 березня 2023, 09:09
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Політика
Корисні ідіоти чи агенти кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання в американському Конгресі
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Політика
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 березня 2023, 15:21
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Політика
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Переклад iPress – 01 березня 2023, 11:16
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється