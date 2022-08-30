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Ядерні реактори на Запорізькій АЕС треба зупинити задля безпеки - США

Білий дім вважає, що з метою безпеки слід зупинити ядерні реактори на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Ядерні реактори на Запорізькій АЕС треба зупинити задля безпеки - США Джон Кірбі. Фото: defense.gov

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

Зокрема, він зазначив, що Вашингтон підтримує місію експертів МАГАТЕ, а також закликає Москву забезпечити безпечний і безперешкодний доступ незалежним інспекторам.

"Ми також вважаємо, що росія повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо станції. І продовжуємо вважати, що контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій в короткостроковій перспективі", - зазначив Кірбі.

Раніше повідомлялось, що на ЗАЕС снарядами пробило дах біля реакторів.

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30 08 2022 09:19
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