Ядерні реактори на Запорізькій АЕС треба зупинити задля безпеки - США

Білий дім вважає, що з метою безпеки слід зупинити ядерні реактори на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

Зокрема, він зазначив, що Вашингтон підтримує місію експертів МАГАТЕ, а також закликає Москву забезпечити безпечний і безперешкодний доступ незалежним інспекторам.

"Ми також вважаємо, що росія повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо станції. І продовжуємо вважати, що контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій в короткостроковій перспективі", - зазначив Кірбі.

Раніше повідомлялось, що на ЗАЕС снарядами пробило дах біля реакторів.