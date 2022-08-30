НОВИНИБілий дім вважає, що з метою безпеки слід зупинити ядерні реактори на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ядерні реактори на Запорізькій АЕС треба зупинити задля безпеки - США
Джон Кірбі. Фото: defense.gov
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
Зокрема, він зазначив, що Вашингтон підтримує місію експертів МАГАТЕ, а також закликає Москву забезпечити безпечний і безперешкодний доступ незалежним інспекторам.
"Ми також вважаємо, що росія повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо станції. І продовжуємо вважати, що контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій в короткостроковій перспективі", - зазначив Кірбі.
Раніше повідомлялось, що на ЗАЕС снарядами пробило дах біля реакторів.
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