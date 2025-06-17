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Ядерний об'єкт Ірану захищений і знаходиться глибоко під землею – NYT

17 червня 2025, 12:03
Ядерний об'єкт Ірану захищений і знаходиться глибоко під землею – NYT
Фото: DW
Тільки американські військові мають 9 км бомбу, яка здатна досягти об'єкта, та бомбардувальник, який може її нести.

Найкраще укріплений ядерний об'єкт Ірану, Фордо, побудований глибоко в горі, аби бути захищеним від нападу. 

Про це пише газета The New York Times.

Фордо це дуже укріплений підземний ядерний об’єкт Ірану, який збудований усередині гори для захисту від повітряних атак. 

Також він відіграє важливу роль у збагаченні урану, який, за даними МАГАТЕ, у 2023 році досяг рівня 83,7% - майже порогу ядерної зброї.

І тільки США мають авіаційну бомбу, здатну вразити Фордо. 

Йдеться про 13 000-кілограмову GBU-57 (MOP), яку може нести лише стратегічний бомбардувальник-невидимка B-2. 

На сьогодні Ізраїль не має подібного озброєння і не отримав дозволу від США на його закупівлю.

"Ми не постачали ці бомби Ізраїлю, бо не хотіли, щоб вони їх використали", — заявив генерал Джозеф Вотел, колишній глава Центрального командування Збройних сил США. 

Американські військові вважають, що Ізраїль може пошкодити підтримувальні об’єкти довкола Фордо, а саме електростанції, інфраструктуру, входи в об'єкт. Також обговорюється можливість використання спецназу для закладення вибухівки всередині.

"Фізика проблеми лишається незмінною", - сказав генерал Кеннет Маккензі. "Це дуже складна ціль".

Раніше Єрусалим успішно атакував об’єкти в Сирії, використовуючи авіацію та спецоперації. 

І один із розглянутих планів щодо Фордо передбачає гелікоптерну висадку спецназу з підривом об'єкта зсередини, проте в Ірані така місія є значно ризикованішою.

"Не все зводиться до злету та бомбардування", — сказав посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер.

Нагадаємо, що днями МАГАТЕ підтвердив витік радіації всередині об’єкта в іранському Натанзі. Про це він був не катастрофічний, тому говорити про ураження об’єкту - зарано.

 

ІранІзраїльядерна зброя

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