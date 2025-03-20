Яєчний дефіцит у США: прессекретарка Білого дому звинувачує Байдена у забої курей

Лівітт заявила, що яєчна криза - це криза Байдена.

Яєчна криза в Сполучених Штатах була спричинена діями адміністрації президента Джо Байдена. Пік забою курей було зафіксовано перед інавгурацією Дональда Трампа 20 січня.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє у мережі Х (Twitter).

"Адміністрація Байдена вбила майже 8 мільйонів курей перед інавгурацією президента Трампа, що призвело до дефіциту постачань і зростання цін", - написала прессекретарка капслоком.

Лівітт заявила, що яєчна криза - це криза Байдена, але Трамп і міністр сільського господарства Брук Леслі Роллінз "її виправляють!"

Прессекретарка оприлюднила графік забою курей до і після інавгурації Трампа, на якому видно зниження цього показника.

Нагадаємо, у США виник дефіцит курячих яєць, що призвело до значного зростання цін на цей продукт.

Причиною аномально високих цін на яйця у США у 2025 році став пташиний грип, який змусив фермерів знищити понад 166 мільйонів птахів, переважно курей-несучок.

Сполучені Штати звернулися до Данії щодо експорту курячих яєць на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.