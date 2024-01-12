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ПОЛІТИКА

Як Байден ухвалив рішення про атаку хуситів – Politico

12 січня 2024, 15:06
Як Байден ухвалив рішення про атаку хуситів – Politico
Видання зазначає, що перші кроки до військової відповіді почали обговорюватися ще 1 січня.

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про застосування військової сили проти хуситів в Ємені не відразу. Спочатку Білий дім намагався на дипломатичному рівні залагодити конфлікт.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що перші кроки до військової відповіді почали обговорюватися ще 1 січня. Тоді Байден все ще перебував у відпустці на Сент-Круа, він спілкувався зі своєю командою з національної безпеки в перший ранок 2024 року і був готовий обговорювати можливість застосування сили.

Адміністрація Байдена працювала відразу на два фронти. На дипломатичному рівні Байден наказав активніше домогтися резолюції ООН, а з військового - Пентагон мав розробити варіанти удари у відповідь по хуситам.

Те, що США більше тижня чекали, щоб завдати силового удару, свідчить про бажання Байдена вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом і уникати втягнення США у нову війну на Близькому Сході.

Джерела Politico зазначають, що перші варіанти військових атак були розроблені в США ще в перший тиждень грудня. Але тоді посадовці з адміністрації Байдена погодилися, що ще не час для ударів. У Вашингтоні були хвилювання, що удари по хуситам, яких підтримує Іран, спровокує Тегеран, а війна Ізраїлю та Хамас ризикує перерости у регіональний конфлікт.

Як повідомляє видання, під час зустрічі 1 січня Байден доручив своїй команді оприлюднити останнє попередження разом із міжнародними партнерами перед тим, як розпочати військові дії. 3 січня США та інші 13 країн опублікували заяву, в якій попередили, що хусити відчують "наслідки" у разі продовження атак на комерційні судна.

У вівторок, 9 січня, єменські хусити здійснили найбільшу атаку, що і стало переломним моментом. Тоді Байден знову отримав військові варіанти дій і вирішив, що настав час для відповіді. Він доручив главі Пентагону Ллойду Остіну, який досі перебуває у лікарні, зайнятися організацією.

Politico додає, що після атаки представники США заявили, що, хоча вони ще не бачили відповіді хуситів, вони готові до таких подій.

Цього тижня терористичне угруповування завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

Байденхусити

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