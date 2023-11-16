Як Кіпр став серцем фінансової стратегії путіна – розслідування ICIJ

росія домінувала в банківській системі острова під наглядом Європейського Союзу.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ оприлюднив серію матеріалів про те, як режим президента рф владіміра путіна використовує фінансову систему Кіпру, котрий віднедавна приєднався до декларації щодо гарантій безпеки для України, сформованої країнами G7 під час Вільнюського саміту НАТО.

Про це йдеться у розслідуванні ICIJ.

За даними розслідувачів, російський грошовий потік став величезним багатством для потужної індустрії кіпрських банкірів, офшорних провайдерів послуг, бухгалтерських фірм, таких як PwC та інші фірми «Великої четвірки», а також армії з чотирьох тисяч юристів, які тісно переплелися з кіпрським політичним класом, який встановив одні з найсуворіших у Європі правил корпоративної таємниці та перетворив Центральний банк Кіпру на захисника системи, а не на її регулятора.

З 2013 до лютого 2023 року засновник великого офшорного провайдера послуг Nicos Chr. Anastasiades & Partners Нікос Анастасіадіс обіймав посаду президента Кіпру. Розслідування OCCRP, проведене у 2019 році, виявило, що партнери його юридичної фірми були посадовими особами підставних компаній, пов'язаних із масштабними операціями з відмивання грошей, у тому числі з угодами, пов'язаними з союзниками путіна, які відбулися до того, як Анастасіадіс обійняв посаду президента.

Аналітики описують кіпрську модель як "серце, що б'ється в системі фінансового кровообігу режиму путіна, перекачуючи російські активи" або для зберігання на Заході у вигляді фінансових активів, яхт або елітної нерухомості, або для реінвестування у все більший контроль над російською економікою, або для накопичення з метою підриву і корумпування демократичних інститутів на Заході.

До вересня 2013 року вкладники Банку Кіпру з числа російських олігархів перетворилися на основних акціонерів, і банк мав обрати нове правління. російський вплив на кіпрські банки досягав найвищої позначки. До нового правління Банку Кіпру увійшли шість росіян, у тому числі Владімір Стржалковскій, колишній колега путіна по КДБ. Найбільшим акціонером стала компанія, підконтрольна Віктору Вєксєльбєргу, російському олігарху, що перебуває під санкціями.

Центральний банк Кіпру дозволив групі російських інвесторів придбати контрольний пакет акцій Кіпрського банку розвитку. До цієї групи входив Алєксєй Куліков, співвласник банку, який, за твердженням російської влади, допоміг організувати одну з найбільших в історії операцій з відмивання грошей, перемістивши 10 мільярдів доларів з росії до Європи.

Невдовзі Анастасіадіс поїхав до москви, щоб підписати план "дій" з економічного співробітництва, повний двосторонніх угод, і взяти участь у зустрічах з путіним. На прес-конференції путін зазначив, що на росію припадає 80% іноземних інвестицій Кіпру – 33 мільярди доларів, і що Кіпр є другим за обсягом інвестором у росію – 65 мільярдів доларів. Згодом вони підпишуть ще один "план дій", що включає ще сім економічних і торговельних угод, серед яких угода про спрощення правил для фінансових операцій за участю російських державних банків.

Європейський центральний банк остаточно взяв під контроль банківську систему єврозони в листопаді 2014 року – частково у відповідь на безрозсудну банківську діяльність, яка спричинила кризу євро.

ЄЦБ так і не отримав широких повноважень у питаннях протидії відмиванню грошей. Регуляторні органи країн-членів ЄС стверджували, що боротьба з відмиванням грошей є втручанням у національний суверенітет. Зрештою, боротьба з відмиванням російських грошей була залишена таким установам, як Центральний банк Кіпру, який, за загальним визнанням, перебуває під впливом політичного класу, що сам потопає в російських грошах.

російське вторгнення в лютому 2022 року показало справжню ціну прибуткового таємного бізнесу Кіпру, резюмують у ICIJ й задаються питанням – як відреагує ЄС, коли на його території виникне новий "Кіпр".

Раніше ми писали, що німецький журналіст Хуберт Зайпель, автор документального фільму і двох бестселерів про президента росії владіміра путіна, отримав величезні гонорари з офшорів, пов'язаних з Олексієм Мордашовим.