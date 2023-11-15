Німецький письменник отримав €600 тисяч від офшорів власника "Северстали" за книги про путіна – ЗМІ

За словами Хуберта Зайпеля, незважаючи на російського спонсора, в його роботу під час написання ніяк не втручалися.

Німецький журналіст Хуберт Зайпель, автор документального фільму і двох бестселерів про президента росії владіміра путіна, отримав величезні гонорари з офшорів, пов'язаних з Олексієм Мордашовим.

Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому 14 листопада виданням "Важные истории" спільно з Paper Trail Media, журналом Spiegel та німецьким каналом ZDF.

Про фінансування написання книг Зайпеля стало відомо завдяки витоку документів із кіпрських офшорів. Журналістське розслідування в межах проєкту "Тайри Кіпру" проводили 270 журналістів із 69 видань.

У результаті до рук журналістів потрапили 3,6 млн документів шести кіпрських компаній, які займаються реєстрацією фірм і консалтингом.

Серед цих документів виявився і договір між Зайпелем і компанією De Vere Worldwide Corporation на суму 600 тисяч євро. Як з'ясували журналісти, ця компанія пов'язана з російським олігархом Олексієм Мордашовим.

У договорі зазначено, що кошти передають Зайпелю для "створення і популяризації книги "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?". Там же зазначено, що подібний договір укладався у 2013 році для написання першої книги "Путін. Логіка влади".

Раніше Зайпель заперечував, що його роботу спонсорували з росії, але після того, як документи стали надбанням громадськості, визнав отримання грошей, хоча стверджував, що "спонсор ніяк не впливав на написання книги".

Хуберт Зайпель — відомий німецький журналіст, документаліст і письменник. Він написав дві книги про російського президента:

"Путін. Логіка влади" — вийшла у 2015 році;

"Влада Путіна. Навіщо Європі Росія" — видана 2021 року.

Книги стали бестселерами і були перекладені кількома мовами. Документальний фільм Зайпеля "Я, Путін. Портрет", який він зняв у 2012 році, був номінований на премію німецького телебачення за найкращий репортаж.

На Заході Зайпель вважається експертом з пострадянської росії. За словами журналіста, він багато років вивчав росію як дослідник і "близько сотні разів" спілкувався з путіним.

Раніше повідомлялось, що влада Кіпру пообіцяла посилити контроль над рухом капіталу через компанії в його юрисдикції після масштабного розслідування консорціуму журналістів про роль кіпрських компаній у приховуванні сотень мільйонів доларів активів, пов’язаних із підсанкційними особами з росії.