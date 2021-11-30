CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій
Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня
Фото: newskraine.com.ua
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія" з 19 грудня.
Алгоритм дій виглядає так:
- громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в "Дії" послугу "єПідтримка",
- проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям,
- відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.
"Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в "Дії" здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс", - повідомила Новікова.
Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.
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