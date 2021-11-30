Як отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій

Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня

У Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія" з 19 грудня.

Алгоритм дій виглядає так:

громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в "Дії" послугу "єПідтримка",

проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям,

відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.

"Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в "Дії" здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс", - повідомила Новікова.

Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.

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