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"Тисяча за вакцинацію" під Миколая: комісій за картки не буде

Віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.
"Тисяча за вакцинацію" під Миколая: комісій за картки не буде Фото:Нацбанк

Міністерство цифрової трансформації в коментарі УП, пише Економічна правда.

Дослівно: "Громадяни у мобільному застосунку "Дія" проходять коротку верифікацію, яка дозволяє їм отримати гроші на спеціальні банківські картки.

Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян - по 1 тисячі гривень. Громадяни розраховуються грошима у підприємствах, які відповідають визначеним MCC-кодам (класифікаторам виду діяльності - УП).

На першому етапі програми працюватиме такий алгоритм: надання готівки не передбачене. Треба зважити, що ця програма покликана зробити цільову підтримку тих сфер, які зазнали суттєвого скорочення притоку клієнтів через карантинні обмеження або звичайну відмову людей від соціальних контактів у період пандемії.

Віртуальні картки - безкоштовні, жодних комісій за обслуговування не буде".

Деталі: У Мінцифри запевняють, що фінансові операції з віртуальними картками будуть цілком безпечними, адже вони проходитимуть через "банки-партнери, які мають надійні системи захисту платежів".

Банки безкоштовно випустять такі картки для населення.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень.

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29 11 2021 17:30
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