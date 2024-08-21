Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Як помилка генерала Лапіна зробила кордон росії вразливим – WSJ

21 серпня 2024, 12:03
Як помилка генерала Лапіна зробила кордон росії вразливим – WSJ
Фото: Генштаб ЗСУ
Він заявляв, що лише у військових є сили і ресурси для захисту кордону рф.

Генерал-полковник Олександр Лапін розпустив раду, яка контролювала безпеку в Курській області за кілька місяців до вторгнення українських військ.

Про це пише The Wall Street Journal

Саме  це рішення створило ще одну дірку в обороні росії, чим успішно скористались ЗСУ для наступу у Курській області. 

Генерал Лапін зіткнувся з гострою нестачею людей і його помилка є характерною для вищого керівництва, яке часто не має зв’язку з реаліями бойових дій.

"З початку війни російське централізоване мислення згори донизу, одна з визначальних рис росії за президента Володимира путіна, дало зворотний результат на полі бою. Це завадило тверезому плануванню в кремлі, а коли ці плани провалилися, це завадило російським військам імпровізувати, щоб реагувати на швидкі події", - пише видання.

Екс американський дипломат і ад’юнкт-старший науковий співробітник Rand Вільям Кортні вважає, що вертикаль російської влади все ще діє, однак тепер вона працює проти їхніх цілей. Так, через таку схему керівництва, реакція рф на несподівані події, які швидко розвивають, неймовірно ускладнена і на місцях ніхто не проявляє ініціативи.

Разом з тим,  незрозуміло, чи допомогла б розпущена Лапіним рада організувати послідовну відповідь, адже цей орган об'єднував військових офіцерів із місцевими та регіональними посадовими особами безпеки. 

Без централізованого органу зусилля рф у протистоянні ЗСУ мають хаотичний і неефективний характер. Наразі російську відповідь на вторгнення намагаються очолити Міністерство внутрішніх справ, ФСБ і Міністерство оборони рф.

"росія ще організовує свою реакцію на це вторгнення України. Була досить повільна і розрізнена реакція на це. Частково це тому, що не зовсім зрозуміло, хто головний", – сказав генерал командувач Організації Північноатлантичного договору Крістофер Каволі.

Реакція російського керівництва на вторгнення України нагадує перші години повстання Євгена Пригожина і "Вагнера".

За словами російських військових корів, за кілька днів до Курської операції командування Лапіна надсилало до москви звіти з попередженням про те, що українські сили нарощують свою чисельність на лінії фронту. 

Проте схожі маневри раніше використовувались для створення загрози і важіль впливу, тому москва відкинула ці застереження.

"В москві просто не думали, що такий сценарій може статися", - сказав директор польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика.

Видання зазначає, що оборонне планування було майже таким же катастрофічним, як і сам початок вторгнення рф, коли кремль відправив в Україну колони бронетехніки у парадному строю, зробивши їх легкою мішенню для безпілотників та протитанкової зброї.

Проте, це не перший випадок, коли під командуванням Лапіна поєдналися погане планування та брак людей. 

Ще на початку вересня 2022 року ЗСУ здійснили раптову атаку на північному сході України. Лінія наступу Росії розвалилася, і Україні вдалося повернути багато територій на північному сході.

"Я б понизив Лапіна до рядового, позбавив його нагород і відправив би на передову з автоматом", - заявляв тоді лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Хоча російські мілітарі блогери називали критику несправедливою, адже Лапіна лише нещодавно перемістили в цей район, незабаром його звільнили з посади. Однак згодом його призначили заступником командувача збройними силами рф в Україні.

 
війна в УкраїніКурська область

Останні матеріали

Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється