Як помилка генерала Лапіна зробила кордон росії вразливим – WSJ

Він заявляв, що лише у військових є сили і ресурси для захисту кордону рф.

Генерал-полковник Олександр Лапін розпустив раду, яка контролювала безпеку в Курській області за кілька місяців до вторгнення українських військ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Саме це рішення створило ще одну дірку в обороні росії, чим успішно скористались ЗСУ для наступу у Курській області.

Генерал Лапін зіткнувся з гострою нестачею людей і його помилка є характерною для вищого керівництва, яке часто не має зв’язку з реаліями бойових дій.

"З початку війни російське централізоване мислення згори донизу, одна з визначальних рис росії за президента Володимира путіна, дало зворотний результат на полі бою. Це завадило тверезому плануванню в кремлі, а коли ці плани провалилися, це завадило російським військам імпровізувати, щоб реагувати на швидкі події", - пише видання.

Екс американський дипломат і ад’юнкт-старший науковий співробітник Rand Вільям Кортні вважає, що вертикаль російської влади все ще діє, однак тепер вона працює проти їхніх цілей. Так, через таку схему керівництва, реакція рф на несподівані події, які швидко розвивають, неймовірно ускладнена і на місцях ніхто не проявляє ініціативи.

Разом з тим, незрозуміло, чи допомогла б розпущена Лапіним рада організувати послідовну відповідь, адже цей орган об'єднував військових офіцерів із місцевими та регіональними посадовими особами безпеки.

Без централізованого органу зусилля рф у протистоянні ЗСУ мають хаотичний і неефективний характер. Наразі російську відповідь на вторгнення намагаються очолити Міністерство внутрішніх справ, ФСБ і Міністерство оборони рф.

"росія ще організовує свою реакцію на це вторгнення України. Була досить повільна і розрізнена реакція на це. Частково це тому, що не зовсім зрозуміло, хто головний", – сказав генерал командувач Організації Північноатлантичного договору Крістофер Каволі.

Реакція російського керівництва на вторгнення України нагадує перші години повстання Євгена Пригожина і "Вагнера".

За словами російських військових корів, за кілька днів до Курської операції командування Лапіна надсилало до москви звіти з попередженням про те, що українські сили нарощують свою чисельність на лінії фронту.

Проте схожі маневри раніше використовувались для створення загрози і важіль впливу, тому москва відкинула ці застереження.

"В москві просто не думали, що такий сценарій може статися", - сказав директор польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика.

Видання зазначає, що оборонне планування було майже таким же катастрофічним, як і сам початок вторгнення рф, коли кремль відправив в Україну колони бронетехніки у парадному строю, зробивши їх легкою мішенню для безпілотників та протитанкової зброї.

Проте, це не перший випадок, коли під командуванням Лапіна поєдналися погане планування та брак людей.

Ще на початку вересня 2022 року ЗСУ здійснили раптову атаку на північному сході України. Лінія наступу Росії розвалилася, і Україні вдалося повернути багато територій на північному сході.

"Я б понизив Лапіна до рядового, позбавив його нагород і відправив би на передову з автоматом", - заявляв тоді лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Хоча російські мілітарі блогери називали критику несправедливою, адже Лапіна лише нещодавно перемістили в цей район, незабаром його звільнили з посади. Однак згодом його призначили заступником командувача збройними силами рф в Україні.