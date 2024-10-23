Як правильно зібрати валізу: поради мандрівникам

Правильне пакування валізи — це вміння, яке допоможе зберегти порядок, заощадити простір і уникнути перевищення ваги багажу. Важливо організувати речі так, щоб усе необхідне вмістилося, не було пошкоджень, а предмети залишилися в гарному стані. Далі розглянемо, як правильно це зробити.

Як компактно скласти речі

Для початку необхідно підібрати валізу відповідного розміру. Наприклад, великий вибір моделей пропонує бренд Samsonite, а це дає змогу кожному знайти оптимальний варіант. Коли це зроблено, тоді варто переходити до наступних етапів.

Щоби компактно скласти речі, необхідно:

написати список — у нього потрібно внести речі, які вам точно знадобляться, це допоможе взяти все необхідне та полегшить процес пакування;

почати скручувати одяг — замість того, щоб складати одяг у класичний спосіб, краще скручувати його в рулони, цей спосіб підходить для футболок, штанів і легких кофт;

використовувати компресійні мішки або пакети — вони дають змогу «викачати» повітря з речей і таким чином зменшити їх, це особливо корисно для об’ємного одягу, наприклад, пуховиків або светрів;

складати дрібні речі окремо — аксесуари, білизну, шкарпетки та інші дрібні предмети краще пакувати в окремі маленькі мішечки або органайзери, адже це допоможе зберегти порядок у валізі.

Ще один лайфхак — щоби заощадити простір, можна покласти дрібні предмети у взуття.

Починати складання краще з важких і громіздких речей: верхнього одягу, взуття, книг. Вони мають розташовуватися на дні валізи, ближче до коліщат, щоби не деформувати інші речі під час транспортування. Кожен предмет варто запакувати в окремий мішок або пакет, щоб він не забруднився.

Додаткові рекомендації

Збираючи речі в дорогу, потрібно не лише компактно їх скласти. Варто подбати й про:

вагу валізи — авіакомпанії та автобусні перевізники мають власні обмеження щодо ваги багажу (це необхідно враховувати, щоби не потрапити в неприємну ситуацію під час посадки);

захищеність рідин — косметику, шампуні та гелі потрібно упаковувати в окремі герметичні пакети, а всі пляшечки мають бути щільно закритими.

Правильне пакування допоможе заощадити час та місце під час подорожі. Щоб усе було компактно та на своєму місці, варто заздалегідь скласти список, підготувати одяг та використовувати для нього окремі пакети. А придбати зручну валізу для подорожей можна на сайті samsonite.ua.