Як рішення щодо ATACMS допоможе Україні зберегти важливу стратегічну територію

Києву надали дозвіл завдавати ударів по території рф далекобійними ракетами, що має допомогти стабілізувати фронт і скоротити тиск на Сили оборони України.

Вашингтон надав США ракети ATACMS для ударів по російських цілях на території Курської області, де триває операція ЗСУ.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили після тривалих закликів Києва, оскільки Україна не могла атакувати російські військові об'єкти всередині рф через обмеження на застосування американської зброї.

За словами аналітиків, це рішення може допомогти Україні утримати важливу стратегічну територію, водночас воно не змінить перебіг війни з огляду на те, що у росії був час, щоб посилити свою оборону.

Також під питанням, чи вистачить наявної кількості ракет ATACMS в Україні для досягнення значних результатів на полі бою. Підтримка інших західних партнерів, наприклад Великої Британії та Франції, ще не була чітко визначена. Серед іншого, в тому, що стосується надання інших різновидів озброєнь, що також може позначитися на балансі сил на фронті.

Водночас у рф уже заявили, що ці удари сприймуть як ескалацію конфлікту і вважатимуть приводом для більш прямої участі США в бойових зіткненнях.

Нагадаємо, українські збройні сили цієї ночі вперше завдали удару по території росії наданими США ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області.