Як росія зробила дірку в нафтових санкціях Заходу на $11 млрд – Bloomberg

Дохід росії від експорту нафти на сьогодні більший, ніж до вторгнення в Україну.

Власники суден і трейдери допомогли росії обійти обмеження ціни на нафту в $60.

Про це пише Bloomberg.

Порядка $11 млрд щорічно "випаровуються" між моментом, коли нафта покине росію і до моменту, коли вона досягне покупців.

Бюджетні надходження рф від нафтодоларів майже подвоїлися.

Так, в жовтні чисті доходи від нафти склали $11,3 млрд, або 31% від загального доходу бюджету росії за місяць - це найвища цифра з травня минулого року, яка перевищила показники будь-якого окремого місяця за рік до вторгнення в Україну.

Ліміт ціни на російську морську нафту в $60 за барель, який ввели задля зменшення доходів москви, сприяв розвитку прибуткового бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній, які складно відстежити.

"Тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є новими. Іран використовує їх роками. Тепер таку можливість практикує росія" - сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман.

За допомогою тіньового флоту цього року було перевезено близько 45% російської нафти. А разом з внутрішніми тіньові власники флоту перемістили понад 70% російських нафтових вантажів за перші 9 місяців цього року. Це дозволило москві зберегти контроль над своїм експортом і поступово підвищувати ціни.

Лише цього року росія експортувала близько 3,5 млн барелів нафти на день, це означає, що близько $11 млрд йде на те, що можна назвати розподілом поставок, частина з них - законні витратами на доставку, але більшість проходять через анонімних торговців або невідомі транспортні компанії.

"Санкції мають добрі наміри, але в підсумку вони призвели до того, що великий флот застарілих танкерів працює поза зоною досяжності західних регуляторів, імовірно, з неякісним страхуванням", - заявив старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

Обмеження ціни на нафту було структуровано таким чином, щоб компанії з країн G7 не могли надавати hосії послуги з доставки та страхування. ЄС заборонив майже весь імпорт нафти з рф.

Через такі оборутки днями США ввели санкції проти компаній і суден, які незаконно продавали нафту рф.