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ПОЛІТИКА

Як російські агенти продовжують діяльність в Європі попри санкції – розвідка Чехії

15 січня 2024, 20:30
Як російські агенти продовжують діяльність в Європі попри санкції – розвідка Чехії
Стоп росія
Агенти беруть участь в обході санкцій ЄС проти росії.

російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

Про це заявив представник чеської контррозвідувальної служби Ладіслав Штіха, повідомляє Radio Prague International.

За його словами, служба зареєструвала продовження своєї діяльності агентів рф 2023 року, попри те, що 2021 року Чехія вислала 60 дипломатів і співробітників російського посольства в Празі.

Крім іншого, агенти беруть участь в обході санкцій ЄС проти росії. У зв'язку з цим він застеріг від діяльності "Російського дому" в Празі, який перебуває в санкційному списку ЄС.

Хоча "Російський дім" офіційно закритий для відвідування, він продовжує організовувати окремі заходи для громадськості та проводить кампанії із залучення студентів до навчання в російських вишах.

Раніше повідомлялось, що спецслужби росії та Китаю все частіше видають себе за журналістів чи працівників неурядових організацій для збору інформації.

шпигунстворф тероризмЄвропа

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