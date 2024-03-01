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Як російські фейкові новини налаштовують українців проти себе і мобілізації – The Times

01 березня 2024, 20:23
Як російські фейкові новини налаштовують українців проти себе і мобілізації – The Times
Фото: з вільних джерел
Після того, як онлайн-чутки змусили селян напасти на невинну жінку, яка, на їхню думку, вступила в змову з ворогом, лідери закликають людей уважно вивчати те, що вони читають.

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Times

"В Інтернет з’являється багато відео, на яких видно, що чоловіків схопили на вулиці для мобілізації. Це поодинокі інциденти, які російські "тролі" перебільшують", - пише видання, посилаючись на джерело у СБУ. 

росіяни мають завдання - створити враження, ніби така ситуація з мобілізацією відбувається масово по всій країні.

В українських Карпатах рано прийшла весна, а в селі Космач життя виринає з зими, де найближча ділянка лінії фронту знаходиться приблизно за 500 миль, але Космач став навряд чи гарячою точкою минулого місяця, коли група з приблизно 100 місцевих жителів, майже всі жінки, заблокували село після того, як у соціальних мережах поширилися чутки, що призовники їдуть призвати своїх чоловіків і синів до армії. 

Голова Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю The Times сказав, що російські агенти щотижня публікують 166 мільйонів постів з дезінформацією через фейкові акаунти в соцмережах.
Пости спрямовані на підрив рішучості українців продовжувати боротьбу. 

"Мішенню російської дезінформації є, зокрема, жіночі групи в соцмережах по всій країні", - додав Данілов. 

І додав, що вони безпосередньо цитували російську пропаганду із соціальних мереж. 

Одним з прикладів цього - напис плакаті: "мобілізація незаконна, тому що Україна не оголосила війну росії".

 
Росіямобілізаціяфейки

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