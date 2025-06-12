Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Як ШІ допоміг українським дронам завдати ударів по російських аеродромах – FT

12 червня 2025, 15:41
Як ШІ допоміг українським дронам завдати ударів по російських аеродромах – FT
Фото: www.ekathimerini.com
У технічні перегони дедалі активніше втягується штучний інтелект.

Із початку 2025 року "Благодійний фонд Сергія Притули" передав на фронт близько 600 дронів-перехоплювачів, які вже збили 247 російських безпілотників.

Про це йдеться у новому матеріалі Financial Times, який присвячено динаміці безпілотних технологій в умовах війни.

За словами керівника військового відділу фонду Богдана Даниліва, перехоплення дронів стало критично важливою метою після того, як Україна зіткнулася з нестачею традиційного озброєння. "У нас не було артилерії — ми почали використовувати FPV-дрони. Немає достатньо зенітних ракет — ми створюємо перехоплювачі", — пояснив він.

Водночас співзасновниця фонду Dignitas Любов Шипович зауважує, що масове виробництво FPV-перехоплювачів в Україні ще не налагоджене, а ефективного засобу проти Shahed-ів досі не створено.

У технічні перегони дедалі активніше втягується штучний інтелект. Показовим став досвід СБУ в операції "Павутина", де автономні дрони на базі ШІ продовжували політ за заздалегідь заданим маршрутом навіть після втрати сигналу. За словами Ярослава Ажнюка, засновника компанії The Fourth Law, хоча повна автономія ще недосяжна, «термінальне наведення» — коли пілот задає ціль, а далі керування бере на себе ШІ — уже працює на полі бою.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров минулого місяця презентував першу «дрон-матку», яка транспортує два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони можуть автономно виявляти і знищувати цілі.

9 червня ГУР повідомило про російський дрон з автономною системою пошуку й вибору цілей. Примітно, що серед компонентів було виявлено деталі від американських ігрових консолей.

війнадроништучний інтелект"Павутина"

Останні матеріали

Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється