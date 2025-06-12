Як ШІ допоміг українським дронам завдати ударів по російських аеродромах – FT

У технічні перегони дедалі активніше втягується штучний інтелект.

Із початку 2025 року "Благодійний фонд Сергія Притули" передав на фронт близько 600 дронів-перехоплювачів, які вже збили 247 російських безпілотників.

Про це йдеться у новому матеріалі Financial Times, який присвячено динаміці безпілотних технологій в умовах війни.

За словами керівника військового відділу фонду Богдана Даниліва, перехоплення дронів стало критично важливою метою після того, як Україна зіткнулася з нестачею традиційного озброєння. "У нас не було артилерії — ми почали використовувати FPV-дрони. Немає достатньо зенітних ракет — ми створюємо перехоплювачі", — пояснив він.

Водночас співзасновниця фонду Dignitas Любов Шипович зауважує, що масове виробництво FPV-перехоплювачів в Україні ще не налагоджене, а ефективного засобу проти Shahed-ів досі не створено.

У технічні перегони дедалі активніше втягується штучний інтелект. Показовим став досвід СБУ в операції "Павутина", де автономні дрони на базі ШІ продовжували політ за заздалегідь заданим маршрутом навіть після втрати сигналу. За словами Ярослава Ажнюка, засновника компанії The Fourth Law, хоча повна автономія ще недосяжна, «термінальне наведення» — коли пілот задає ціль, а далі керування бере на себе ШІ — уже працює на полі бою.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров минулого місяця презентував першу «дрон-матку», яка транспортує два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони можуть автономно виявляти і знищувати цілі.

9 червня ГУР повідомило про російський дрон з автономною системою пошуку й вибору цілей. Примітно, що серед компонентів було виявлено деталі від американських ігрових консолей.