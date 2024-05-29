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Як Україна може зробити більше з меншими витратами – Foreign Affairs

29 травня 2024, 18:43
Як Україна може зробити більше з меншими витратами – Foreign Affairs
Фото: з вільного доступу
Військова стратегія пережити росію.

Про це йдеться в матеріалі Foreign Affairs.

Лідери Бразилії, Китаю, Ватикану та інших країн закликають Україну до переговорів з рф: ЗСУ навряд чи зможуть прорватися через укріплені російські лінії, і Київ повинен визнати реальність територіальної анексії росії. 

Україна успішно використовувала безпілотники як для спостереження, так і для нападу на російські цілі, проте одні дрони не можуть виграти війну. Саме тому через нестачу зброї і персоналу Україна не зможе повернути територію.

"росія успішно перетворила цю війну на боротьбу на виснаження, в якій москва має кілька переваг: більшу кількість населення, більший оборонно-промисловий потенціал і добре підготовлену оборону на Донбасі, Херсонщині та особливо в Криму. Враховуючи втому серед її західних прихильників і непослідовність їхньої матеріальної підтримки, цей тип війни Україна просто не може виграти", - пише видання. 

Автори пишуть, що  Києву не потрібно здаватися, адже замість цього потрібен новий підхід. Так, краща стратегія мала б заощадити на використанні українських сил і зберегти обмежені матеріальні засоби, які вони отримують від США і європейських партнерів.

"Україна має скоригувати спосіб організації, оснащення та ставлення до війни, змінивши лобове протистояння з російськими військами на асиметричний, партизанський підхід. Це, безсумнівно, призведе до продовження бойових дій, але поворот до нетрадиційної війни дає Україні найкращий шанс подолати перевагу рф як на передовій, так і в тилу. ... Зараз Україна повинна знайти спосіб зробити більше з меншими витратами", - зазначають журналісти. 

ЗМІ пише, що мета полягає не в тому, щоб захищати кожен шматок землі до останнього.

"Коли обладнання та політичний апетит кремля до війни вичерпаються, Україна може відновити пряму конфронтацію, спрямовану на витіснення російських військ. Для українців, які залишаються відданими звільненню кожної п’яді окупованої землі, це буде гіркою пігулкою. Але їхні нинішні цілі просто недосяжні, поки путін залишається при владі. Тож Києву нічого не залишається, як змінитись", - підсумовують журналісти. 

 
війна в Україні

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