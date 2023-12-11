Як українське зерно збагачує оточення путіна – Guardian

Великий врожай, який відсвяткували в росії, можна пояснити "пограбуванням" окупованої території.

Про це пише британська газета The Guardian.

Офіційні дані кремля показали, що російські фермери збирають рекордні врожаї зернових.

Проте за такими показниками "небувалого врожаю" може бути прихована агропродукція з окупованих територій України, пишуть британські журналісти.

Українські чиновники та експерти стверджують, що сприятливі умови не є достатньою причиною високого врожаю у росії. За їхніми словами, українське зерно експортується під виглядом російського.

"Окупаційна влада грабує українське зерно... не для військових операцій чи задоволення потреб населення, а з корисливою метою і з мотивів особистої незаконної наживи", - пише видання, посилаючись на заяву прокуратури в одній зі справ проти підозрюваного колаборанта.

За даними, фермерські господарства переходять під окупаційний контроль у жорстокий спосіб, а виробництво зерна переходить до російських компаній, пов'язаних з оточенням путіна.

Радник президента України і заступник голови міжвідомчої групи Task Force UA Владислав Власюк заявляє, що росіяни мають просту "бізнес-модель" на окупованій території України. Вони збирають все зерно, яке можуть, і відправляють його переважно суходолом до рф. Далі вони підробляють документи, що свідчать про російське походження продукції, яку потім експортують. Основні ринки збуту це Близький Схід та Африка.

З 29 млн тонн зерна, які очікуються від останнього врожаю в Україні, не вистачає п’ятої частини, порядка 5 млн тонн, які могли бути вкрадені росіянами, а решта – втрачена через війну.

За даними з окупованої території, росіяни та їхні колаборанти застосовували силу для конфіскації українських фермерських господарств.

Колишній народний депутат України і колаборант Володимир Сальдо створив нову компанію для торгівлі херсонським зерном, йдеться в одному із кримінальних проваджень.

Через посередника компанія продавала зерно одному з найбільших сільськогосподарських конгломератів росії – United Grain, мажоритарним власником якої є російська держава, пише газета. Два роки тому дві особи, наближені до путіна, придбали чверть його акцій через холдингову компанію.

"Водночас західні держави уникають запровадження тотальних обмежень на російський експорт продовольства, як це було зроблено з іншими товарами, такими як нафта", - пише видання.

Андріан Хабленко керував фермою в окупованій південній частині Херсонщини, яка, за його словами, перед війною отримувала річний прибуток в $100 тисяч

Ще влітку стало відомо, що окупанти караванами вивозять українське зерно через Мелітополь до Криму.