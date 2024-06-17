Як українські удари перетворили Крим на слабке місце росії – The Telegraph

російські системи оборони не можуть зрівнятися з набагато старішими американськими ракетами ATACMS і британськими Storm Shadow в поєднанні з українською "винахідливістю і фантазією".

За лічені хвилини три російські зенітно-ракетні комплекси, які мали захищати півострів, були виведені з ладу, що стало останнім приниженням для владіміра путіна. Ці удари були частиною ретельно спланованої й систематичної кампанії України, спрямованої на те, щоб зруйнувати російську мережу протиповітряної оборони та зробити Крим непридатним плацдармом для російських військ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Кампанія, яка активізувалася останніми тижнями, протиставляє український арсенал західних ракет — в тому числі американські балістичні ракети ATACMS і крилаті ракети Storm Shadow, надіслані Великою Британією, — найсучаснішим російським оборонним системам. Але розхвалена оборонна система Москви, схоже, дедалі більше поступається західним озброєнням України — навіть попри те, що багато з них набагато старіші.

"Жодна з наших ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника", — заявив Генеральний штаб ЗСУ після атак у понеділок вранці 10 червня.

Через два дні залп з 12 ракет ATACMS знищив ще дві системи С-400 і радіолокаційну установку. Нещодавні удари України довели, що російська система С-400 залишається вразливою навіть до старішої зброї, такої як ракети ATACMS, що перебувають на озброєнні американських збройних сил з 1986 року, або ракет Storm Shadow, які були розроблені в середині 90-х років.

Але не лише провідні західні ракети вирізняють українські атаки, а й швидке мислення українських військовослужбовців.

"Українці дійсно планують ці траєкторії, вони дійсно ретельно прораховують їх, щоб обійти російські системи ППО. Ми також бачимо, що російські оператори не надто кваліфіковані", — вважає Фабіан Гофман, науковий співробітник, що спеціалізується на ракетних технологіях в Університеті Осло.

Раніше ми писали, що захоплений росіянами Крим стає для них смертельною пасткою, оскільки Україна може вразити будь-яку ціль на півострові за допомогою далекобійних ракет ATACMS, щоб зробити "найважливіший актив" рф тягарем для диктатора владіміра путіна.