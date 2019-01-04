Акції українських компаній на міжнародних біржах спокійно відреагували на результати першого туру
Згідно з даними WSE, станом на 10:00 1 квітня курс акцій агрохолдингу "Овостар" знизився всього на 0,93% - до 107 злотих за шт. Курс акцій агрохолдингу "Агротон" виріс на 3,66% - до 3,54 злотих за шт., "Астарти" - на 1,84%, до 27,7 злотих за шт, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Окрім того, збільшився курс акцій ІМК - на 0,72%, до 13,95 злотих за шт. і "Кернел" - на 0,2%, до 49,3 злотих за шт.
На LSE знизився курс нафтогазової компанії JKX Oil & Gas - на 2,27%, до 0,5375 фунтів стерлінгів за шт.
Акції британської Ferrexpo plc, що контролюють в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, виросли на 3,03% - до 0,255 фунтів стерлінгів за шт.
Курс акцій агрохолдингу МХП зріс на 0,98% - до 10,35 доларів за акцію.
Ціна акцій британської нафтогазової компанії Regal Petroleum plc. з активами в Україні не змінилася - 0,435 фунтів стерлінгів за шт.
Як повідомлялося на початку березня, мільярдер Віктор Пінчук скуповує акції Regal Petroleum - британської нафтогазової компанії з активами в Україні.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента.
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