Як винищувачі F-16 змінять тактику ЗСУ на кримському фронті – ЗМІ

За словами журналістів, від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до Криму всього близько 60 кілометрів. Півострів залишається одним із найпроблемніших регіонів росії.

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 у найближчі кілька місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За словами журналістів, від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до Криму всього близько 60 кілометрів. Півострів залишається одним із найпроблемніших регіонів росії. Він призначався для того, щоб стати районом відступу і ударним майданчиком для російської армії, де вона могла б безперешкодно діяти далеко від лінії фронту. Однак робити це окупантам стає складніше через атаки Сил оборони України.

Видання пише, що за останні шість місяців Сили оборони України посилили атаки на Крим. російський Чорноморський флот втратив кілька своїх кораблів і навіть штаб у Севастополі. Однією з основних причин зростаючого успіху українських контрударів, ймовірно, стало знищення ворожих радіолокаційних систем і позицій ППО в Криму ще у вересні 2023 року.

У матеріалі йдеться, що українські атаки останніх кількох днів показують, що росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО. Або це пов'язано з некомпетентністю армійського керівництва, або у росії немає достатньо потужних систем ППО для розміщення на півострові.

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня на авіабазі "Саки", що поряд з селищем Новофедорівка в окупованому Криму, пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили ураження пункту управління на аеродромі.