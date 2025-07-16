Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Як Європа знайшла обхідний шлях, щоб змусити Трампа допомогти Україні – Politico

16 липня 2025, 10:26
Як Європа знайшла обхідний шлях, щоб змусити Трампа допомогти Україні – Politico
Джерело: ukrinform
Завдяки великій дозі політичного реалізму Німеччина та інші європейські країни змогли залучити адміністрацію США до підтримки України — і зробили це, не вступаючи у пряму конфронтацію з путіним.

Європейський Союз активізував зусилля з постачання озброєння Україні. Водночас Франція вирішила не долучатися до нової ініціативи із закупівлі американської зброї. 

Про це повідомляє Politico.

Ініціатором нової схеми виступила Німеччина. Її суть в тому, що європейські країни самостійно купуватимуть американське озброєння для Збройних сил України. Такий підхід надає президенту США політичне прикриття: він може підтримувати Україну, не вступаючи у відкрите протистояння з ізоляціоністським крилом руху MAGA у США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав ініціативу та подякував Дональду Трампу за "сильне лідерство". Однак, як зазначає Politico, ключові переговори щодо нової моделі підтримки відбувалися не у Вашингтоні, а в Берліні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів низку переговорів із європейськими союзниками, зокрема з Рютте, і переконав Трампа погодитися на постачання американської зброї в рамках європейського фінансування.

Ця модель дозволяє Трампу зберігати образ союзника України, не відмовляючись публічно від ізоляціоністської риторики. Тим часом Німеччина, Велика Британія, країни Скандинавії та Нідерланди вже підтвердили готовність долучитися до нової схеми закупівель.

 
СШАвійнаЄвросоюз

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється