Як Європа знайшла обхідний шлях, щоб змусити Трампа допомогти Україні – Politico

Завдяки великій дозі політичного реалізму Німеччина та інші європейські країни змогли залучити адміністрацію США до підтримки України — і зробили це, не вступаючи у пряму конфронтацію з путіним.

Європейський Союз активізував зусилля з постачання озброєння Україні. Водночас Франція вирішила не долучатися до нової ініціативи із закупівлі американської зброї.

Про це повідомляє Politico.

Ініціатором нової схеми виступила Німеччина. Її суть в тому, що європейські країни самостійно купуватимуть американське озброєння для Збройних сил України. Такий підхід надає президенту США політичне прикриття: він може підтримувати Україну, не вступаючи у відкрите протистояння з ізоляціоністським крилом руху MAGA у США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав ініціативу та подякував Дональду Трампу за "сильне лідерство". Однак, як зазначає Politico, ключові переговори щодо нової моделі підтримки відбувалися не у Вашингтоні, а в Берліні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів низку переговорів із європейськими союзниками, зокрема з Рютте, і переконав Трампа погодитися на постачання американської зброї в рамках європейського фінансування.

Ця модель дозволяє Трампу зберігати образ союзника України, не відмовляючись публічно від ізоляціоністської риторики. Тим часом Німеччина, Велика Британія, країни Скандинавії та Нідерланди вже підтвердили готовність долучитися до нової схеми закупівель.