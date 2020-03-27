Як завдяки карантину почистішало повітря у Європі: знімки із супутника
Завдяки карантинним обмеженням, введеним через поширення коронавірусу, над європейськими столицями почистішало повітря.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Європейське космічне агентство.
Дані, засновані на спостереженнях із супутника Copernicus Sentinel-5P satellite. Знімки показують суттєве зменшення концентрації оксиду азоту над низкою великих європейських міст, порівняно з березнем 2019 року - особливо над Парижем, Міланом та Мадридом. Ці зміни співпали із впровадженням карантинних обмежень.
На знімках можна бачити концентрацію оксиду азоту 14-15 березня 2020 року, порівняно з середньомісячними показниками березня 2019 року.
Фото: Європейська правда
Для кількісних оцінок зменшення кількості викидів від транспорту й промисловості після впровадження карантину потрібні додаткові дослідження даних. Їхні результати оприлюднять згодом.
Фото: Європейська правда
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