Як змінилися доходи українців за час війни: результати дослідження

Рівень працевлаштованості в Україні за підсумками вересня дещо збільшився і наразі складає 61%. Однак більшість працюючих українців говорять, що їх доходи зменшились.

Такі дані дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час війни, проведеного Gradus Research.

Відповідно до результатів дослідження, найвищий показник працевлаштованості спостерігається серед українців, які залишилися вдома – 66%. Що ж стосується внутрішньо переміщених осіб та зовнішніх мігрантів, то серед них 55% та 52% працевлаштовані відповідно.

Крім того, більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився. Особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано – 74% продовжують отримувати зарплатню. Водночас майже половина (47%) працевлаштованих не має впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.

Більше половини опитаних українців відчувають потребу у грошах (66%) і це залишається найбільшою потребою, а близько третини – у доступі до роботи (31%). Відмічається зменшення потреби у продуктах, медикаментах, доступі до медобслуговування та освіти.

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