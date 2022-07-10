Як змінилися доходи українців за час війни: результати дослідження
Такі дані дослідження соціально-політичних та міграційних настроїв українців під час війни, проведеного Gradus Research.
Відповідно до результатів дослідження, найвищий показник працевлаштованості спостерігається серед українців, які залишилися вдома – 66%. Що ж стосується внутрішньо переміщених осіб та зовнішніх мігрантів, то серед них 55% та 52% працевлаштовані відповідно.
Крім того, більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився. Особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано – 74% продовжують отримувати зарплатню. Водночас майже половина (47%) працевлаштованих не має впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.
Більше половини опитаних українців відчувають потребу у грошах (66%) і це залишається найбільшою потребою, а близько третини – у доступі до роботи (31%). Відмічається зменшення потреби у продуктах, медикаментах, доступі до медобслуговування та освіти.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про нові правила отримання субсидій.
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