Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

Цьогоріч багато людей через війну втратили не лише свої постійні доходи, а і взагалі свої домівки. Тож питання отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у прийдешньому опалювальному сезоні постає вкрай гостро. Проте у міністерстві соціальної політики України запевняють, що всі хто отримували субсидію минулого року, автоматично отримають її і в опалювальному сезоні 2022-2023.

Мінсоцполітики запевняє, що субсидію отримають всі. Однак є певні складності на окупованих територіях

"Субсидії, що були дійсні до квітня 2022 р. будуть продовжені та розраховані до квітня 2023 року без звернення громадян", - запевняють у міністерстві соціальної політики України.

За даними Мінсоцполітики у 2021 році субсидію отримували майже 400 тисяч домогосподарств (родин), при цьому, середній розмір субсидії по Україні становив 4 037 грн. Станом на вересень 2022 року відповідну субсидію отримують 2,2 млн домогосподарств. більшості з них субсидії були нараховані автоматично.

Міністерство повідомило, що масовий розрахунок житлової субсидії для одержувачів субсидій на опалювальний сезон 2022-2023 рр. буде здійснено органами соцзахисту в жовтні 2022 року після отримання відомостей про доходи осіб від Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України, про розмір внесків/платежів, цін і тарифів на житлово-комунальні послуги від виконавців комунальних послуг.

У Державному бюджеті на 2022 рік на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу передбачено майже 38 млрд грн. За словами міністра Мінсоцполітики Оксани Жолнович, цих грошей має вистачити для надання зазначених видів державної підтримки. Проте у міністерстві наголошують, що з початком опалювального сезону кількість заявок на субсидію може зрости до 2,5 млн.

Наразі призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні з прив’язкою до місця знаходження відповідного УСЗН. Проте майже 200 тисяч одержувачів субсидій проживають на окупованих територіях, де органи соцзахисту не мають змоги працювати належним чином.

"Ми намагаємося донести людям інформацію, як отримати субсидію там, де через війну не працюють або погано працюють управління соціального захисту, пошта або банки. Виплати здійснюватимуться в різний спосіб, щоб кожен отримав свої кошти, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях", - зазначає міністерка з соцполітики.

За призначенням житлової субсидії громадяни можуть звернутися до ЦНАП, уповноваженої посадової особи виконавчого органу територіальної громади, органу соціального захисту населення або оформити онлайн-заяву через портал "Дія". На веб-порталі міністерства працює тематичний розділ "житлові субсидії", на якому розміщена вся необхідна інформація.

Хто та скільки може отримати. Необхідні документи та строк дії

Оформити грошову допомогу від держави у якості субсидії на оплату житлово-комунальних послуг може кожен громадянин України, який перебуває на території країни та проживає у помешканні (будинку, квартирі) на законних підставах.

Субсидію можуть оформити: забудовники, будинки яких ще не введені в експлуатацію, але комунальні платежі вже почали приходити; власники будинку чи орендарі, які сплачують рахунки за комунальні послуги; неповнолітні діти-сироти, які залишилися без батьків (заяву оформлює опікун); родини, чия плата за житлово-комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж; особи, які зареєстровані в будинку (квартирі); особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у будинку - орендарі помешкання, які винаймають житло за договором оренди, переселенці та внутрішньо переміщені особи (договір оренди житла не є обов’язковим).

Розмір державної грошової допомоги, яка надається для покриття частини рахунків за комунальні послуги (субсидії) завжди розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від доходу сім'ї та кількість осіб, які зареєстровані і фактично проживають в будинку (квартирі), а відтак для кожного домогосподарства сума призначеної субсидії буде різною. Однак формула розрахунку єдина для всіх і залежить виключно від доходів домогосподарства: плата за житлово-комунальні послуги у межах норм і нормативів з якої вираховується обов’язковий платіж.

Перерахунок субсидії відбувається двічі на рік – на опалювальний та неопалювальний період. Субсидія призначається від моменту реєстрації звернення і до кінця опалювального сезону.

Існує спеціальний портал, де можна переглянути субсидії онлайн, та перевірити, чи надана вам грошова допомога.

Субсидія покриває: абонентське обслуговування комунальних послуг; житлово-комунальні послуги; витрати на комунальні послуги в житловому кооперативі; витрати на управління багатоквартирним будинком, за наявності ОСББ; придбання рідкого та твердопаливного пічного побутового палива чи скрапленого газу (один раз на рік за умови відсутності іншої субсидії, яка покриває рахунки за тепло).

Для оформлення субсидії необхідно подати до ЦНАП, уповноваженої особи виконавчого органу територіальної громади або органу соцзахисту пакет документів: заяву про призначення житлової субсидії, декларацію про доходи і витрати осіб, що звертаються за субсидією, довідку про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС), договір про оренду житла (за наявності), у разі потреби можуть знадобитися документи, які підтверджують, що заявник не проживає за місцем реєстрації.

Якщо доходи домогосподарства, у результаті перевірки, виявляються достатніми для сплати комунальних платежів та інших послуг, у нарахуванні субсидії можуть відмовити. Якщо вам буде відмовлено у наданні субсидії, то сповіщення про це рішення має надійти протягом трьох календарних днів з моменту прийняття рішення листом, особисто, під підпис. У листі має бути зазначена причина відмови у субсидії, а також прописаний порядок оскарження прийнятого рішення.

Якщо раніше домогосподарство отримувало субсидію, але змінилися доходи власників, то отримувач субсидії має протягом місяця повідомити про це орган соцзахисту населення. Ви також маєте повідомити представника соцзахисту про зміни у складі осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, та їх соціальний статус; про зміни у переліку отримуваних послуг; про набуття права власності на будь-які транспортні засоби (крім мопеда, причепа) або на житлове приміщення в селищі міського типу чи місті; про зміну виконавця послуги; здійснення операції з придбання готівкової чи безготівкової іноземної валюти (банківських металів) на суму понад 50 тис. грн; здійснення одноразової покупки чи набуття права власності на майно, вартістю понад 50 тис. грн.

Як оформити заяву на субсидію онлайн на порталі "Дія". Покрокова інструкція

Субсидію можна оформити не лише особистою передачею документів до відповідних органів соцзахисту: ЦНАП, сільська, селищна або міська рада, але й онлайн через застосунок "Дія". Для цього, звісно, необхідно зареєструватись або авторизуватись на порталі "Дія".

У переліку "Послуги" обрати "Заява на субсидію" та "Подати заяву". Для проходження всієї процедури подачі заяви, необхідно буде вказати сімейний стан, місце проживання, наявність/відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги (сума заборгованості не повинна перевищувати 40 неоподаткованих мінімумів доходів, а це 680 грн), обрати тип субсидії, а також надати всі данні про доходи.

Далі необхідно вказати яким чином ви хочете отримувати субсидію: на картку банку (IBAN рахунку) або за допомогою національного поштового оператора зв'язку (Укрпошта). Наприкінці необхідно завантажити скан-копії всіх обов’язкових для отримання субсидії документів. Час очікування розгляду документів - до 30 робочих днів.

Зміна правил надання послуг. Призначати субсидії і пільги буде Пенсійний фонд України

З метою захисту прав громадян, які є внутрішньо-переміщеними особами, або знаходяться в окупації або проживають на територіях де тривають бойові дії, Мінсоцполітики ініціювало оновлення механізму призначення субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг через Пенсійний фонд в будь-якій точці України.

За новими правилами, для оперативного отримання субсидії, громадянину потрібно буде звернутися в ЦНАП, до уповноваженої особи територіальної громади, сервісного центру ПФУ або у дистанційний спосіб через "Дію", електронний кабінет Пенсійного фонду чи відправити заповнені документи поштою.

Вже з жовтня ПФУ почне взаємодію з управліннями соцзахисту щодо проведення виплат житлових субсидій і пільг. При цьому, органи соцзахисту продовжать нарахування пільг, а ПФУ забезпечить їх виплату через банки та Укрпошту. За словами голови правління Пенсійного фонду України Євгенія Капінуса повноваження по призначенню і виплаті будуть в Пенсійному фонді вже у грудні 2022 року.

Є ще одна добра новина. Наразі триває робота над впровадженням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери – портал на якому будуть розміщені всі соціальні сервіси, зокрема, об’єднані відомості про отримувачів субсидій по всій країні. Єдина інформаційна система буде працювати на базі Пенсійного фонду України, опрацювання заявок будуть здійснювати працівники соціальної сфери, а система буде автоматично розподіляти запити громадян на виконання.

Зараз управління соцзахисту адмініструють понад 30 видів допомог у тому числі і житлові субсидії. За прогнозами Мінсоцполітики централізація усіх допомог має відбутись до кінця 2023 року. Це має значно покращити сервіс та зробити інформацію прозорою.