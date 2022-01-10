В Україні з 1 жовтня змінилася система виплат субсидій та пільг
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
"Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, до 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та, власне, механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до фонду у електронному вигляді.
Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення.
Від 1 грудня 2022 року звертатись за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.
"Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання громадян", - повідомили у ПФУ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення та виплати житлових субсидій. Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня - призначати субсидії.
Раніше повідомлялось, що в Україні з 1 жовтня збільшилась мінімальна зарплата.
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