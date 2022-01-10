RSS
НОВИНИ

В Україні з 1 жовтня змінилася система виплат субсидій та пільг

В Україні почалася поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України. З 1 жовтня ПФУ буде виплачувати призначені субсидії та пільги.
В Україні з 1 жовтня змінилася система виплат субсидій та пільг Фото: unian.ua

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

"Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, до 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та, власне, механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до фонду у електронному вигляді.

Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення.

Від 1 грудня 2022 року звертатись за оформленням житлових субсидій та пільг слід до органів Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.

"Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання громадян", - повідомили у ПФУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення та виплати житлових субсидій. Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня - призначати субсидії.

Раніше повідомлялось, що в Україні з 1 жовтня збільшилась мінімальна зарплата.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2022 13:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.