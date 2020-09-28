Yakaboo запустив міжнародну доставку спільно з "Нова пошта Глобал"

Книжкова платформа Yakaboo спільно з логістичним оператором "Нова пошта Глобал" запустила міжнародну доставку книжок.

Згідно зі спільним прес-релізом компаній у понеділок, така співпраця розширить можливості українських видань і видавництв.

"За перші дні роботи міжнародної доставки Yakaboo ми отримали замовлення з Бельгії, Великої Британії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії та Швейцарії", - повідомив CEO Yakaboo Іван Богдан, передає "Інтерфакс-Україна".

Замовлені на сайті Yakaboo книжки "Нова пошта Глобал" доставляє в будь-яку точку світу орієнтовно в такі терміни: в Європу - до шести днів, в Північну Америку - до 10 днів, в Азію, Австралію та Океанію - до 15 днів, в інші країни - у середньому до 13 днів.

"Для нас надзвичайно важливо бути партнером для українського бізнесу, який мислить глобально і виходить за межі своєї країни. Для цього у нас все є - доставка більш ніж до 200 країн світу, можливість відправляти товари з 7 тис. відділень в усій Україні, надання митного оформлення "під ключ", - коментує СЕО "Нова пошта Глобал" Юрій Беневитський.

Заснована в 2001 році ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Мережа компанії нараховує понад 6 тис. відділень у всій країні.

"Нова пошта" надає клієнтам повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг. До групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) і "Нова пошта Глобал".

Компанія Yakaboo - український інтернет-магазин, що з 2004 року працює на ринку e-commerce. Співпрацює більш ніж із 500 українськими видавництвами, 500 британськими і понад 2 тис. видавців з усього світу. На сайті компанії - понад 300 тис. книжок 71 мовою. Книжки також доступні в електронному та аудіоформатах.

Нагадаємо, що раніше "Нова пошта Глобал" запустила регулярну авіадоставку з/до США та Китаю