"Нова пошта Глобал" запустила регулярну авіадоставку з/до США та Китаю

Авіарейси на замовлення "Нової пошти Глобал" виконуватимуть декілька разів на тиждень і доставлятимуть і відправлення з України, і покупки, зроблені українцями в інтернет-магазинах цих країн

Спільно з партнерами компанія вже запустила шість регулярних рейсів - п'ять до/з США і один до/з Китаю. Чотири рейси в напрямку Варшава-Нью-Йорк-Варшава здійснюють європейські авіакомпанії Lufthansa і LOT та один щотижневий прямий рейс Київ-Нью-Йорк-Київ - авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ").

Компанія "Нова пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), що входить до групи компаній "Нова пошта", запускає регулярні рейси з/до США та Китаю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба компанії у вівторок, авіарейси на замовлення "Нової пошти Глобал" виконуватимуть декілька разів на тиждень і доставлятимуть і відправлення з України, і покупки, зроблені українцями в інтернет-магазинах цих країн.

Спільно з партнерами компанія вже запустила шість регулярних рейсів - п'ять до/з США і один до/з Китаю. Чотири рейси в напрямку Варшава-Нью-Йорк-Варшава здійснюють європейські авіакомпанії "Lufthansa" і "LOT" та один щотижневий прямий рейс Київ-Нью-Йорк-Київ - авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"). Ще один щотижневий рейс до/з Китаю "Нова пошта Глобал" запустила у співпраці з українською компанією "SkyUp".

"Ми запустили регулярні рейси з нашими постійними партнерами Lufthansa, LOT і "МАУ", а минулого тижня розпочали співпрацю з українською авіакомпанією SkyUp. Перший рейс цієї авіакомпанії вже доставив для наших клієнтів 1801 посилку загальною вагою 17 тонн, серед яких і індивідуальні замовлення, і комерційні вантажі. І це лише частина відправлень, які "Нова пошта Глобал" щотижня доставляє до України з Китаю. Із США в середньому за тиждень ми доставляємо майже 25 тис. посилок вагою понад 38 тонн", - наводить слова СЕО "Нової пошти Глобал" Юрія Беневітського прес-служба.

Як зазначає "Нова пошта Глобал", замовлення з США в першому кварталі 2020 року зросли в 4,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2019 року, що було зумовлено співпрацею з американським онлайн-магазином "iHerb" - за перший квартал 2020 року із цього магазину було доставлено 230 тис. посилок загальною вагою 360 тонн.

Зросла також, за наданими даними, і кількість доставок послуги "NP Shopping" - за перший квартал було доставлено 81 тис. відправлень, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

При цьому клієнти компанії почали не тільки більше замовляти з-за кордону, а й відправляти за кордон. Так, за перший квартал 2020 року об`єм експортних відправлень фізичних осіб зріс на 12%, а відправки бізнес-клієнтів збільшилися вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Майже 78% - це посилки та вантажі, 12% - документи.

"Нова пошта Глобал" (раніше Nova Poshta International) з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить до групи компаній "Нова пошта". "Нова пошта Глобал" розвиває сервіс "NP Shopping" - доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, Великої Британії та Польщі, надає послуги з імпорту та експорту для бізнесу і можливість здійснити відправлення з будь-якого відділення "Нової пошти" до більшості країн світу.

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