Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк

Через протести щодня скасовують сотні рейсів.

У понеділок, 13 квітня, у Німеччині розпочався 48-годинний страйк пілотів авіакомпанії Lufthansa, який призвів до масового скасування рейсів по всій країні.

Про це повідомляє журнал Der Spiegel.

Страйк оголосила профспілка Vereinigung Cockpit. Він охоплює пілотів основної компанії, а також дочірніх структур - Lufthansa Cargo і Lufthansa CityLine та триватиме до кінця вівторка.

Основний удар припав на ключові хаби авіаперевізника у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені, однак перебої відчутні й в інших аеропортах країни. За оцінками профспілки, щодня скасовуються сотні рейсів.

Причиною страйку стала ескалація конфлікту між пілотами та керівництвом компанії під час колективних переговорів. Сторони не можуть дійти згоди щодо пенсійного забезпечення та компенсацій у регіональному підрозділі CityLine. Це вже третє загострення трудового спору з початку року.

Лише місяць тому пілоти Lufthansa анонсували страйк.