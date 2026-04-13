Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк

13 квітня 2026, 15:19
Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк
Фото: ukrinform.com
Через протести щодня скасовують сотні рейсів.

У понеділок, 13 квітня, у Німеччині розпочався 48-годинний страйк пілотів авіакомпанії Lufthansa, який призвів до масового скасування рейсів по всій країні.

Про це повідомляє журнал Der Spiegel.

Страйк оголосила профспілка Vereinigung Cockpit. Він охоплює пілотів основної компанії, а також дочірніх структур - Lufthansa Cargo і Lufthansa CityLine та триватиме до кінця вівторка.

Основний удар припав на ключові хаби авіаперевізника у Франкфурті-на-Майні та Мюнхені, однак перебої відчутні й в інших аеропортах країни. За оцінками профспілки, щодня скасовуються сотні рейсів.

Причиною страйку стала ескалація конфлікту між пілотами та керівництвом компанії під час колективних переговорів. Сторони не можуть дійти згоди щодо пенсійного забезпечення та компенсацій у регіональному підрозділі CityLine. Це вже третє загострення трудового спору з початку року.

Лише місяць тому пілоти Lufthansa анонсували страйк.

 

НімеччинаLufthansa

Останні матеріали

Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
Більше публікацій

